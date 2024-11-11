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虎尾建國二村「瑞克搖」迷因告示爆紅　網友集體許願：別拆

記者王悉宇／雲林報導

雲林眷村再造竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡，其中更不乏外國人。虎尾建國二村正進行「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」，日前有民眾前往發現碉堡前方的告示牌在英文版的地方寫的根本不是公告事項，而是刻意放上Rick Astley的Never Gonna Give You Up 英文歌詞，令人會心一笑。

▲雲林建國眷村竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林建國眷村竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

有一名英文老師發現告示牌中告示牌上中文寫著「本園區為文資法保護之聚落建築群。凡在本園內進行休憩活動時，應共同維護設施及場地整潔與秩序。如有損壞，應負修復或賠償之責任。….」英文卻寫著「We're no strangers to love. You know the rules and so do I (do l), A full commitment's what I'm thinking of You wouldn't get this from any other guy, I just wanna tell you how I'm feeling, Gotta make you understand….」（我們對愛並不陌生。你知道規則，我也知道，我所想的是完全的承諾，你不會從任何其他人那裡得到這個，我只是想告訴你我的感受，必須讓你理解…。）

▲雲林建國眷村竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林建國眷村告示牌出現「瑞克搖」迷因梗，短時間已有853則分享，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

而英文翻譯是國外歌手瑞克·艾斯里於1987年發行的歌曲「永不放棄你」歌詞，該曲後被惡搞為網路迷因（梗）「瑞克搖」，在網路爆紅。雲林縣政府表示，該段翻譯是工程廠商的「反向創意」，藉此機會為建國二村年底曝光提前暖身，意外先被厲害的民眾開箱了。

▲雲林建國眷村竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

文觀處長陳璧君表示，現在網路上很紅正在瘋傳的這個告示牌Rickroll，其實暫時的公告牌， 整個工程部分陸續在做最後完善的動作。 所以之後還是會用正確專業的中翻英來讓大家知道。 陳璧君說，因為雲林這幾年很多遊客進來，尤其是旅外的遊客跟外國的遊客。工程單位覺得其實暫時可以用網路很紅的迷因「瑞克搖」，把這首1987年Rick Astley這首曾因釣魚再創顛峰的梗放進告示。

▲雲林建國眷村竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲一名翻譯老師特地前來朝聖，唸出上面的英文歌詞，會心一笑。（圖／記者王悉宇翻攝）

剛好有民眾來這邊週末來這邊發現， 並且覺得相當有趣的。 所以呢也讓大家可以用比較輕鬆、有趣的這種心情走訪文資場域。 不用每一次都是用很嚴肅的這種態度來看待這些文化資產，我們將保留部分後續整個工程完善之後，連結再回到我們的一村， 未來這個地方也是將透過活化再利用成為創業基地。

▲雲林建國眷村竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲網友看到臉書瘋傳，怕會被拆掉，急忙前來朝聖、一睹為快，並表示希望能留下來，這裡一定會成為打卡熱點。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣府城鄉發展處長林長造表示，建國二村荒廢多年，曾是髒亂點，目前景觀工程仍在進行，尚未驗收，廠商在驗收前試貼告示牌，故意以反向創意貼上80年代老歌歌詞，沒想到意外讓建國二村提前曝光，引起全國關注，成為正面宣傳，二村工程預計在年底完成，明年農曆年前開放，歡迎大家屆時一同來體驗不一樣的農村聚落眷村文化，到時候告示牌也會換上完整正確的翻譯。

▲雲林建國眷村竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲文觀處長陳璧君表示，工程單位覺得其實暫時可以用網路很紅的迷因「瑞克搖」，把這首1987年Rick Astley這首曾因釣魚再創顛峰的梗放進告示。（圖／記者王悉宇翻攝）

今日一早即有不少民眾看到網路瘋傳，怕被拆掉，急著來朝聖，紛紛表示，雲林這裡竟也出現創意迷因，真是太有趣了，許願不要拆掉，盼藉此可以吸引更多人到此觀光，也關注眷村的保留與未來發展，陳姓民眾提到，這首歌名never gonna give you up「永不放棄你」與保留眷村的精神意境符合，這創意真的很棒。

▲雲林建國眷村竟出現「瑞克搖」迷因梗，引起熱議，許多網友狂刷留言表示要前往打卡。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲城鄉發展處處長林長照表示，另一側的告示牌就是正確版本的，原本預計是正式驗收前會將「迷因」告示恢復為正確版，若有大多數的民眾希望留下，亦會考慮另置正確版。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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