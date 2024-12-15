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516公頃孟宗竹！嶺石壁森林療癒季揭幕　「森林浴場」新體驗

▲2024草嶺石壁森林療癒季開幕 森林療癒精準醫學首次跨域合作 開啟國際級森林療癒基地元年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣政府、台大醫院雲林、台大實驗林管理處共同簽署精準醫學森林療癒基地合作夥伴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

記者王悉宇／雲林報導

2024草嶺石壁森林療癒季昨（14）日盛大開幕，由雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院副院長洪健清和台大實驗林管理處處長蔡明哲共同簽約「精準醫學森林療癒基地伴侶」，希望將草嶺石壁打造成「無藥而癒」的國際級森林療癒基地。

▲2024草嶺石壁森林療癒季開幕 森林療癒精準醫學首次跨域合作 開啟國際級森林療癒基地元年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2024草嶺石壁森林療癒季開幕，開啟國際級森林療癒基地元年。

雲林縣是世界竹組織（World Bamboo Organization）第一個認證的全球竹地標城市，草嶺石壁擁有516公頃的孟宗竹，縣政府持續打造森林療癒品牌，以森林療癒季結合永續健康旅遊，擘劃國際級森林療癒基地潛能。

▲2024草嶺石壁森林療癒季開幕 森林療癒精準醫學首次跨域合作 開啟國際級森林療癒基地元年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲草嶺石壁森林療癒季以竹構「全齡創生」，驅動基地「全齡森林健康」為活動主軸。

忠南大學農業科學研究所朴範鎮院長，親率其帶領的森林療癒博士級研究團隊參與今年森林療癒季活動，並前往草嶺石壁森林療癒基地進行研究調查及資料蒐集，未來將整合雲林縣森林療癒活動成果及精準醫學實驗資料，向國際森林療癒專業社群展現雲林縣永續基地、自然醫學及森林療癒的努力成果及潛能，成為全台首座國際級永續森林療癒及精準醫學研究的示範基地。

▲2024草嶺石壁森林療癒季開幕 森林療癒精準醫學首次跨域合作 開啟國際級森林療癒基地元年。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善表示，自然醫學是國際趨勢，雲林結盟各國森林療癒權威以草嶺作為生活永續基地，融合多元文化體驗到自然環境中，通過精準醫學與森林療癒的跨域合作，推動全民踏躍森林療癒和生態旅遊，緩解現代人的焦慮和壓力，並陪伴跨世代鍛鍊心理韌性，重新找回生活的安寧。

台大雲林分院副院長洪健清指出，雲林縣政府建構草嶺石壁森林療癒基地，讓台大有機會參與，將來雲林分院也會全力配合療癒計畫，藉由實證資料，證實森林療癒能夠促進健康，同時也能夠真正在臨床實際面上，開立森林療癒處方，讓民眾無藥而癒。
 
文化觀光處陳璧君處長說明，草嶺石壁森林療癒季已是第 4 年舉辦，獲世界竹地標授證後，無論平假日已常見民眾自主前往森林療癒基地活動。今年森林療癒季以書畫名家題字的雲霧之森為主視覺意象，以國際跨域精準醫療合作、地方創生、永續韌性等核心主軸，將辦理6 場次森林療癒工作坊、6 場次手作體驗、3 日竹特色市集及 5 場文化藝術表演活動內容。

▲2024草嶺石壁森林療癒季開幕 森林療癒精準醫學首次跨域合作 開啟國際級森林療癒基地元年。（圖／記者王悉宇翻攝）

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