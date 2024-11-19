雲林縣雙B服務計畫助弱勢家庭住宅修繕　讓案家不再受風吹雨淋之苦

▲雲林縣長張麗善關注獨居長者及弱勢家戶生活狀況，112年開始啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」。

圖、文／雲林縣政府提供

雲林縣長張麗善長期關注獨居長者及弱勢家戶生活狀況，於112年開始啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，以建構具全面性與即時性的獨居長者及弱勢家戶之關懷服務機制，縣長於11/18上午在縣府勞動暨青年事務發展處張世忠處長等相關人士陪同下親至四湖鄉2案家視察住屋修繕情形，以實際行動關心獨居長者及弱勢家戶居住品質。

▲▼張麗善縣長於11/18上午在縣府勞動暨青年事務發展處張世忠處長等相關人士陪同下親至四湖鄉2案家視察住屋修繕情形。



據了解縣府透過為期半年時間的地毯式普查，請社政、戶政、警消、衛政、村里長及村里幹事進行普查，找出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家戶，提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源，讓有需求的鄉親擁有更好的屋舍與更好的食物（Better Housing & Better Food），使社福資源能及時伸出援手。

▲▼修繕之範圍包含住屋之門、窗戶、屋頂及基本水電管路等項目，保障基本之居住品質，不再受風吹雨淋之苦。

縣府勞動暨青年事務發展處張世忠處長表示，依據分工今(113)年由該處協助以開口契約工程發包方式辦理獨居長者及弱勢家戶住屋修繕，修繕之範圍包含住屋之門、窗戶、屋頂及基本水電管路等項目，保障基本之居住品質，不再受風吹雨淋之苦。

▲張麗善縣長表示，期望能邀請更多夥伴共同守護雲林縣獨居長者、弱勢家戶，一起合作保護弱勢群體。

張麗善縣長表示，縣府推動雙B計畫是全國首創之舉，同時也落實SDGs2消除飢餓及SDGs3健康與福祉目標。期望能邀請更多夥伴共同守護雲林縣獨居長者、弱勢家戶，一起合作保護弱勢群體，攜手前進，更讓更多人伸出愛的援手，讓雲林充滿溫暖關懷，成為幸福有愛的縣市。