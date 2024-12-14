岡山團體捐贈西螺福興宮交趾陶　續寫人間善緣

▲岡山善心團體洪敬祥團長與成員向西螺福興宮董事長楊文鐘致意，現場氛圍溫馨感人。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

來自高雄的岡山善心團體成立逾20年，因為深信觀世音菩薩的慈悲濟世精神，長年致力於行善布施，足跡遍布全台。早在2020年就與西螺福興宮結下善緣，捐贈白米來協助西螺鎮的低收入戶和慈善機構。團體還多次與西螺鎮公所和西螺果菜市場的攤商合作，分發愛心物資和福食，造福社會大眾。

▲岡山善心團體成員於西螺福興宮前敬獻立壁交趾陶，象徵善心匯聚，共護太平媽祖百年聖業。（圖／記者王悉宇翻攝）



今年農曆三月媽祖聖誕時，岡山善心團體在彰化鹿港完成宗教活動後，返回高雄途中經過西螺交流道時，感應到聖母邀請他們前往福興宮參與祝壽華宴。團員們依序參拜，並到觀音亭誦經祈福，團員們在殿旁長凳稍作休息，團體中的一位師姐感應到東方持國天王的託付，於是請團員向廟方詢問是否能提供協助。

▲岡山善心團體於西螺分發福食，善信們齊心送上關懷，展現濟世為懷的美德。（圖／記者王悉宇翻攝）

感念觀世音菩薩的廣大悲心，團體號召成員共同捐助，協助福興宮修護工程，並喜捐東方持國天王和西方廣目天王兩座立壁交趾陶。在半年內完成這項工程期間，團體的一位師姐感悟到觀音菩薩的顯靈，因此在今（14）日再度捐贈北方多聞天王的立壁交趾陶，同時分發福食，使福興宮觀音亭的四大天王立壁交趾陶圓滿落成。

▲岡山善心團體成員於西螺福興宮前敬獻立壁交趾陶，象徵善心匯聚，共護太平媽祖百年聖業。（圖／記者王悉宇翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝岡山善心團體洪敬祥團長以及所有善信的護持，讓福興宮修護工程得以順利進行，並共同傳揚太平有愛的精神。在歲末感恩的時節，團體特地北上西螺分發福食。福興宮的後殿觀音亭已於2023年修繕完成，目前福興宮正著手進行正殿彩繪和修護工程，期望以全新的廟貌守護萬千信眾。希望大家能繼續支持，共同成就媽祖的百年聖業。

▲岡山善心團體成員於西螺福興宮前敬獻立壁交趾陶，象徵善心匯聚，共護太平媽祖百年聖業。（圖／記者王悉宇翻攝）