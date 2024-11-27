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雲嘉嘉首屆高級救護技術員訓練結訓　救護聯盟共創生命守護網

▲由雲林縣政府主導113年度雲嘉嘉高級救護技術員訓練，今日於雲林縣消防局5樓大禮堂舉辦結訓典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲由雲林縣政府主導113年度雲嘉嘉高級救護技術員訓練，今日於雲林縣消防局5樓大禮堂舉辦結訓典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

由雲林縣政府主導113年度雲嘉嘉高級救護技術員訓練，今（27）日於雲林縣消防局大禮堂舉辦結訓典禮，由張麗善縣長親臨主持、頒發學員結訓證書，並有嘉義縣消防局、嘉義市政府消防局及雲林縣轄內各急救責任醫院派代表到場觀禮。

雲林縣長張麗善表示，高級救護技術員養成不易，課程內容涵蓋了許多專業證照訓練，感謝雲嘉嘉共同生活圈救護聯盟夥伴，也恭喜次包含雲林縣及嘉義縣、市等消防局共計42名參訓學員，在歷經1432小時的專業訓練皆順利結訓，同時期勉返回各工作崗位後能發揮所學，第一時間、第一線守護鄉親，讓鄉親生命財產更加有保障。

▲由雲林縣政府主導113年度雲嘉嘉高級救護技術員訓練，今日於雲林縣消防局5樓大禮堂舉辦結訓典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲大埤消防分隊隊員方雅韻帶領參訓學員共同宣誓。（圖／記者王悉宇翻攝）

台大雲林分院院長馬惠明指出，「急救成功不是靠運氣，是靠設計」，設計除了要有良好的設備之外，更須要有優秀的人材配合，台大體系是全國訓練高級救護技術員最多、經驗也最豐富的機構，而台大雲林分院以最優質的師資陣容來執行第一梯高級救護技術員的訓練。

馬惠明表示，此次雲嘉嘉高級救護技術員訓練有幾個特色，首先、是加上韌性國家元素，於疫情過後可做更好各式各樣應變；第二、訓練時數加碼加滿使內容更豐富；第三、在縣政府支持下，團隊導入最新科技，讓參訓學員跟醫院醫生一樣可以學習現場超音波；第四、優化原本區域聯防，雲嘉嘉區域一起訓練、一起工作、一起服務。

雲林縣消防局長林文山指出，此次訓練前僅有少數單位配有高級救護技術員，在張麗善縣長的支持下，消防局近年救護車相關硬體方面已全面汰新，經由此次訓練後，雲林縣增添24位、嘉義縣12位、嘉義市6位，總共42位高級救護技術員，更達成每個外勤分隊至少能有1名高級救護技術員之目標，於軟、硬體加乘下，雲林縣的到院前救護品質將能大幅提升，強化救護生命鏈。
 
張麗善強調，經過這次的訓練培養出的24名高級救護技術員，讓雲林的每個鄉、鎮、市都有高級救護技術員來為縣民服務，隨著高級救護技術員的增加，配合醫療指導醫師的線上指導，讓病人在接觸到救護員時，就能接受到良好的處置，爭取每一秒提前治療病人的機會。

▲由雲林縣政府主導113年度雲嘉嘉高級救護技術員訓練，今日於雲林縣消防局5樓大禮堂舉辦結訓典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣增添24位、嘉義縣12位、嘉義市6位，總共42位高級救護技術員。（圖／記者王悉宇翻攝）

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