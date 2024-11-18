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2024台南藝術節《街頭生死鬥》　邀市民參與體驗街頭藝人實境秀

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動，讓市民朋友對於藝術表演有更寬廣的想像空間。

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本週將迎來壓軸演出，分別於11月20日（三）晚間7點在馬沙溝彩繪村，以及11月23日（六）下午2點30分在台南山上花園水道博物館登場。

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局說明，《街竿起藝》不僅是一場藝術展演，更是一次深度融合在地文化與街頭藝術的創新嘗試。2023台南藝術節首創邀請十位來自全台的優秀街頭藝人，巡迴鹽水、玉井、七股等地，線上線下逾50萬人次觀看，創下空前盛況。街頭藝人們不僅帶來震撼的視覺饗宴，更與在地居民展開深度互動，讓街頭藝術與地方文化產生獨特的火花。

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年度《街竿起藝》再次挑戰全新旅程，前往下營、將軍、山上等地，每區規劃3天的駐地創作。計畫主持人楊元慶表示：「我們希望將藝術帶到那些較少接觸街頭表演的地方。」活動特別邀請在地居民共同參與創作過程，甚至加入即興表演，期待透過這樣的文化對話，激發社區居民，特別是年輕世代對在地文化的想像與熱情。

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

上週六於下營武承恩公園的首場演出即獲得熱烈迴響，內容包含楊元慶的精湛溜溜球、喬克的特技雜耍、梁嘉仁的花式抛瓶、吳虹儒的即興手繪，以及香蕉先生的氣球表演，吸引逾百位民眾駐足欣賞，現場歡笑聲不斷。

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歡迎民眾踴躍參與，一同見證街頭藝術的無限魅力。台南藝術節更多詳細資訊，可參考活動官網（網址：https://tnaf.tainan.gov.tw/）。

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣街頭藝術文化發展協會《台南街頭生死鬥—街竿起藝》自由入場，時間:11月20日(三)19:00，地點在馬沙溝彩繪村；時間:11月23日(六)14:30，地點: 台南山上花園水道博物館。

▲2024台南藝術節精彩節目輪番上演，其中《台南街頭生死鬥—街竿起藝》，共邀請10位街頭藝人來到台南下營、將軍、山上等區，透過精彩的雜耍特技與在地文化互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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