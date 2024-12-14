雲林好時光靚市集熱鬧登場　洪申翰：盼給基層更多支持

▲就職近3週後，勞動部長洪申翰今日首度走出雙北到雲林參加勞發署雲嘉南分署活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

勞動部長洪申翰上任就職近3週，今（14）日南下雲林參加勞動力發展署雲嘉南分署舉辦的「2024好時光靚市集–雲林趣野餐」活動。洪申翰受訪時表示，現在應給勞動部基層更多支持及回饋，未來將到各地分署及勞動部所屬單位了解。

勞動部勞發署雲嘉南分署為讓民眾了解勞動部協助非營利組織深耕社區，及微型創業鳳凰成果，在雲林古坑綠色隧道二二八紀念公園舉辦「好時光靚市集」雲林趣野餐活動，現場多達37家非營利組織與微型創業店家擺攤展售，展售雲嘉南地區在地特色產品、親子同樂表演、手作體驗，吸引許多民眾參加，場面熱鬧。

▲勞動部勞發署雲嘉南分署為讓民眾了解勞動部協助非營利組織深耕社區，及微型創業鳳凰成果，在雲林古坑綠色隧道二二八紀念公園舉辦「好時光靚市集」雲林趣野餐活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

洪申翰指出，過往曾在非政府組織(NGO)工作，組織也受過多元就業計畫的挹注，並表示勞動部的多元就業計畫對於許多NGO組織、社區發展協會都是非常重要的支持，未來也會持續挹注資源協助地方，讓計畫成果更加擴大。

洪申翰提到，上任第2天就到北分署了解情況， 認為現在勞動部狀況，一定是要給基層更多的支持，更需要透過更多基層的回饋，讓我們知道到底勞動部接下來的改革的方向、哪些重點。洪申翰強調，接下來也會到各地分署或者勞動部各地的所屬單位，了解接下來我們要怎麼一起往前走，突破外界現在所看到的困境。