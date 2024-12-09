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2024台南藝術節完美落幕　「新古典室內樂團」壓軸演出

▲新古典室內樂團受邀2024台南藝術節，於新營文化中心演藝廳壓軸演出，活動完美落幕，獲得觀眾喝采。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新古典室內樂團受邀2024台南藝術節，於新營文化中心演藝廳壓軸演出，活動完美落幕，獲得觀眾喝采。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新古典室內樂團受邀2024台南藝術節，於新營文化中心演藝廳，壓軸演出耗時3年之原創鉅作《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，活動完美落幕，獲得觀眾喝采。

▲新古典室內樂團受邀2024台南藝術節，於新營文化中心演藝廳壓軸演出，活動完美落幕，獲得觀眾喝采。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《旗津白玫瑰．25紀事》，由榮獲「2022高雄文藝獎」肯定之藝術總監陳欣宜，以1973年往返旗津與高雄加工出口區民營渡輪，因超載翻覆意外，造成25位年輕女工不幸罹難的歷史事件作為創作題材，邀請馬來西亞國際知名音樂藝術家Ng Chor Guan （黃楚原）跨國共創，舞台設計則力邀榮獲《2024德國iF設計獎》肯定的趙建銘建築師跨域操刀，以一座連續摺板的舞台裝置，彎折的水平線，如分隔了兩個世界，串連了整個故事。製作設計團隊堪稱黃金陣容，耗時3年，醞釀出連結土地情感、刻劃生命樣態之難得鉅作。

▲新古典室內樂團受邀2024台南藝術節，於新營文化中心演藝廳壓軸演出，活動完美落幕，獲得觀眾喝采。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台南藝術節的策展人耿一偉，亦親臨現場欣賞演出，他表示這次的演出非常令人感動，其實在人類歷史上，音樂最重要的功能就是安撫傷痛的靈魂，這次《旗津白玫瑰．25紀事》的演出，除了紀念50年前旗津女工的船難事件，在藝術上，新古典室內樂團與馬來西亞作曲家、導演黃楚原的合作，特別是對於物件聲音的運用，非常的活潑和多樣性，舞台設計帶有船的意象，整個演出給人們非常多冥想的空間。很高興在臺南藝術節有這樣的一個製作，讓我們可以透過藝術跟土地及歷史有更多的對話。

▲新古典室內樂團受邀2024台南藝術節，於新營文化中心演藝廳壓軸演出，活動完美落幕，獲得觀眾喝采。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，新古典室內樂團的演奏家和肢體藝術家們，首度嘗試了Divisived Theater(集體創作)的呈現方式，期待實驗當代音樂、聲景素材、紀實影像、物件、即興、舞踏元素及空間美學，相互之間創作關係的無限可能，藉由舞台上異質元素的高度整合與跨域交融，呈現超乎想像的獨特美學，希望帶給觀眾不一樣的劇場體驗，全劇包括《軌跡》、《選擇》、《回家》三幕，尋著當年女工們離家工作的軌跡，在生命中不同選擇的岔路，最終回歸各種形態的「家」。

▲新古典室內樂團受邀2024台南藝術節，於新營文化中心演藝廳壓軸演出，活動完美落幕，獲得觀眾喝采。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝術總監陳欣宜表示，欣逢台南建城400年，特別感謝台南市文化局的邀請，讓新古典室內樂團有機會將這部別具歷史意義、充滿愛與希望的作品於「2024台南藝術節」壓軸節目中呈現給大家，經由舞台上的重新演繹，帶領大家回到那個純真的年代，感受動人的生命樂章，傳遞我們所堅守的價值與美好的信念，並向當年撐起台灣經濟起飛的女力致敬！

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