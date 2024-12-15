電影票激省50元！「超不起眼店家」驚呆她　網推：住宿餐券也便宜

▲黃大米意外發現，南部家庭式停車場，有賣便宜的電影票。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

網紅作家黃大米笑稱，去了一趟南部，發現買電影票想省便宜，可以去檳榔攤、家庭式停車場與彩券行，這些地方通常比戲院便宜40至50元。有趣的是，一位老伯伯會主動推薦加入LINE好友，還可以買到便宜的餐券，同時也遞上名片，讓黃大米驚呆了。

黃大米在粉專分享「在南部便宜買到電影票」的方法，竟不是戲院，而是不起眼的檳榔攤、家庭式停車場及彩券行，有趣的是，店家還會販售餐券、住宿券及遊樂園票等多種優惠票券，讓她驚訝不已。

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黃大米說，百貨公司旁的家庭式小型停車場，通常由透天厝一樓改建而成，進場時有一位老伯伯熱心招呼，就會順便推銷電影票。黃大米發現，票價比電影院便宜約40至50元，能省下一筆不小的開支。

更意外的是，老伯伯還說可加LINE好友，買餐券可以找他，「LINE上面的價格，跟這邊招牌上的價格不一樣，更便宜。」

同時，黃大米也看著老伯伯遞出來的名片，認為非常跟得上時代，便笑稱「你們這一整排都在賣票，真的很競爭耶！」老伯伯也自信笑回，「這個厚，有競爭才有進步，競爭才好！」

對此，黃大米也總結看法，「老伯伯好有智慧，對阿，有競爭才有進步，一個不競爭的產業，可能就是快完蛋了。」

底下網友也直呼，「有競爭才會進步，年紀大也要跟上時代腳步」、「台南也是這樣，還有有些書局也會賣，我以為全台灣都這樣，結果有次問台北朋友才發現好像只有南部才有」、「多元化經營也融入在市民身上了」、「還有鹹酥雞攤」、「高雄有幾家票券行，電影票、知名餐廳、住宿券、車票都有折扣，可多加利用」、「台南也是這樣，我都是跟賣甜不辣的買電影票」、「新竹是在小學旁（文具店）」。