境外空污來襲「7縣市亮紅燈」　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

▲招名威提醒，外面看起來陰陰的，別以為是陰天，這是霧霾，是高濃度的PM2.5。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

受到境外空污影響，環境部14日晚間透過國家災害防救科技中心發出「空氣品質警報」，提醒北部6縣市鄉鎮及馬祖地區空品呈「紅色警示」，對所有族群均不健康，建議減少戶外活動。毒物專家招名威也提醒，短時間吸入高濃度的PM2.5，恐對呼吸、心血管系統造成影響，不可不慎。

環境部表示，14日晚間警報影響範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣湖口鄉、苗栗縣頭份市，以及連江縣。

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▼境外空污移入，各地空品不佳。（圖／環境部空氣品質監測網）

招名威表示，外面看起來陰陰的，別以為只是陰天，它其實是霧霾，是高濃度的PM2.5。短時間內吸入大量PM2.5對人體健康有極大的影響，「因為它可以穿透鼻腔和氣管，進入肺泡甚至血液，對呼吸系統、心血管系統造成嚴重影響。」

招名威指出，大量吸入恐引發或加重哮喘、支氣管炎、肺炎等疾病，瞬間高濃度接觸可能導致肺功能下降，增加慢性阻塞性肺病的風險。也會在短時間內增加心臟病、心律不整和高血壓的風險，可能誘發心臟猝死或中風。

招名威說，在PM2.5超標的情況下出門，務必戴口罩保護自己，敏感族群如兒童、長者、孕婦及慢性病患者以及「在這種狀況下還慢跑的人」尤其容易受到影響。

對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」14日深夜也發文呼籲，「空氣好髒，境外污染通過中，各地空氣都很髒，預計15日才會逐漸改善，請減少室外運動，出門記得戴口罩！」

環境部指出，14日至15日東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，須留意污染物累積。

另外，環境部15日凌晨0時也再次提醒，馬祖、金門地區15日空品呈紅色警示，所有族群應減少在戶外活動，而西半部、馬公地區空品呈橘色警示，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

▼各地測站大多亮起橘燈。（圖／環境部空氣品質監測網）