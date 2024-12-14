北→南「空氣品質惡化中」！境外污染物來襲　逾30測站橘色警戒

▲受境外污染物影響，新莊天空灰濛濛。（圖／摘自空品監測網）

記者許敏溶／台北報導

受到境外空污影響，今（14日）不少地區天空灰濛濛。截至中午12時為止，嘉義以北超過30個測站達到橘色提醒等級，主要集中在苗栗以北等6縣市。環境部示警，北部、竹苗、雲嘉南地區、馬祖地區，建議敏感族群應減少在戶外劇烈活動。「台灣颱風論壇」也提醒，冷氣團抵達，境外污染物來襲，由北而南空氣惡化中，請民眾出門記得戴口罩。

環境部表示，今天大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣本島及離島地區，而南部位於下風處，污染物稍易累積；雲嘉南地區因風速增強引發地表揚塵現象，局部地區污染物濃度稍高。而根據監測顯示，早上9時北部已有多個測站亮橘燈，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

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此外，「台灣颱風論壇」今天也在臉書提醒，隨著冷氣團抵達，境外污染物來襲，空氣由北而南空氣惡化中，請民眾減少室外活動，出門記得戴口罩。

▲今日西半部多縣市測站空品亮橘燈。（圖／空品監測網）

環境部表示，明（15日）仍受大陸冷氣團影響，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，影響情況視降雨情形及上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

下周一（16日）高壓出海，環境部指出，環境風場持續為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

▲今明兩天空氣品質預報。（圖／空品監測網）

