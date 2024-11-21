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三級空污區增列5縣市　環境部：採更嚴標準管制PM10

▲▼環境部今天預告修正空污防制區劃分，PM10三級防制區新增5縣市。（圖／環境部提供）

▲環境部今天預告修正空污防制區劃分，PM10三級防制區新增5縣市。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（21日）預告修正空污防制區劃分，加大污染管制力道。其中懸浮微粒（PM10）三級防制區由6縣市增至11縣市，新增新北市、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市等5縣市。環境部強調，被列為三級防制區（未符合標準區域）的縣市並非空氣品質惡化，而是採用更嚴格標準。

環境部表示，已經預告「直轄市、縣(市)各級空氣污染防制區」修正草案，這次主要配合9月30日修正發布的空氣品質標準，採用更嚴格判定方式，除了提高濃度要求外，並規定各縣市轄內所有空氣品質監測站必須全數達標，才能列為二級防制區（符合標準區域），取代過往以測站平均判定方式。

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至於這次被列為三級防制區的縣市，環境部強調，並非是空氣品質惡化，而是採用更嚴格標準。在各項污染物中，懸浮微粒（PM10）三級防制區由6縣市增至11縣市，新增新北市、台中市、彰化縣、南投縣及嘉義市等5縣市，主因是我國PM10年平均及日平均標準分別由50及100 µg/m3，加嚴為30及75 µg/m3，且判定方式改為轄內各測站皆須達標。

環境部說明，回顧從105年推動污染管制以來，上述5個縣市的PM10濃度下降趨勢顯著，不亞於其他縣市，降幅分別為35%、36%、29%、40%及42%。另細懸浮微粒（PM2.5）三級防制區維持14縣市，而臭氧（O3）除宜蘭縣、花蓮縣及台東縣外，其他縣市仍為三級防制區。

對於三級防制區，環境部指出，將偕同地方環保局實施更嚴格管制措施，包含新設污染源採取最佳可行控制技術、既存污染源進行污染削減。此外，三級防制區的空污費費率較高，將投入更多資源於污染管制，促使企業投資污染防制設備，持續改善空氣品質。

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