12強奪冠「台灣棒球變強了？」　名醫搖頭：早已迷失近20年

▲中華隊在世界棒球12強賽奪金。（圖／擷取自Facebook／中華民國棒球協會粉絲團）

圖文／CTWANT

在2024世界12強棒球賽中，台灣大爆冷門完封日本拿下冠軍，此舉也讓台灣男子棒球的世界排名上升到全球第2。毒物專家、中原大學生物科技系副教授招名威表示，這幾天內心五味雜陳，面對學生詢問「我們的棒球越來越厲害了，不是嗎？終於輪到我們拿冠軍了。」招名威直「當然不是，其實我們早已經迷失了將近20年。」

招名威昨深夜在臉書發文指出，上課時有學生問他「老師你這幾天爽嗎？」他坦言，中華隊奪冠對他來說感覺五味雜陳，根本無法用爽不爽來形容內心的激動，同學疑惑問「我們的棒球越來越厲害了，不是嗎？」他回「當然不是。」

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招名威解釋，台灣棒球曾經是我們最引以為傲的運動，但隨著時間推移，過去的輝煌逐漸褪色，被日本、南韓、美國、古巴甚至中國、以色列等隊伍超越，許多比賽更是以懸殊的比分慘敗，甚至被完封。

而在那段失落的時光裡，王建民幾乎成了台灣棒球唯一的希望。教授回憶起自己在紐約求學時，經常到球場支持洋基隊的王建民，然而現在的學生們卻只認識王建民是投手教練，對於他的輝煌歷史毫無所知，還笑說教授「好老」。

招明威認為，如今的台灣棒球似乎又迎來了一個新時代，就像他當年大學時代經歷過的光輝歲月一樣，他希望這次的榮耀不會再被另一個失落的二十年所取代。他不想再經歷那種對上南韓就充滿「想贏韓國」的執念，對上日本時又因恐日症而慘敗的痛苦記憶。過去因技術不成熟導致的高級失誤和低級錯誤，使得我們對奪冠的信心完全喪失。

不過這次的冠軍之路，無論走到哪裡，大家都在熱烈討論那場冠軍戰。招明威醫師感慨這場比賽真是不可思議，不僅開轟還完封對手，這種劇情簡直像是從漫畫裡走出來的，讓他想起了《灌籃高手》那種從不被看好的球隊一路殺到冠軍的情節。能夠親眼見證這段歷史，他感到無比幸運和激動。

招明威表示，他並不求台灣能夠蟬聯冠軍，只希望我們的成績能夠穩定，不再像過去那樣起起伏伏。他看到臉書上看到許多人分享的影片和文字，讓他深深感受到作為台灣人的驕傲與快樂，這場勝利無論在哪個角落的台灣人心中，都能產生共鳴，團結大家一起哭、一起笑、一起感動。

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