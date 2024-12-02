西半部空氣品質亮橘燈　環境部：明天局部地區達紅色警示

▲西半部縣市擴散條件差，今明兩天空品不佳。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今指出，綜合最新氣象、模式及空品監測結果，今（2日）偏東風，中南部擴散不佳，導致污染物持續累積，空氣品質為橘色提醒等級，明日環境風場仍為偏東風，西半部水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部表示，今天高壓出海，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升，明天環境風場仍為偏東風，中南部清晨易有局部霧或低雲影響能見度，西半部環境風場擴散條件仍偏差，空氣品質為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級，預計4日午後起水平擴散條件逐漸好轉，空氣品質將逐漸改善。

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根據環境部空氣品質監測網警戒範圍，中彰投、雲嘉南、高屏等西半部縣市，今明兩天空氣品質指標 (AQI)均呈「橘色提醒」等級。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，多搭乘大眾運輸工具，外出建議配戴口罩防護，提前做好防護。

環境部指出，已協調台電公司執行降載減排，並通報地方環保局執行上風處縣市偕同應變，要求轄內大型工廠強化防制設備操作、交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。