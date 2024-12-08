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花蓮幸福指數大躍進！非六都全國第二　空氣品質居住面積奪冠

▲▼「2024縣市幸福指數大調查」，花蓮縣幸福指數大躍進，榮獲全國第四名，非六都第二名！(圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「2024縣市幸福指數大調查」，花蓮縣幸福指數大躍進，榮獲全國第四名，非六都第二名！(圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣幸福指數大躍進，榮獲全國第四名，非六都第二名！經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，日前於台北君品酒店舉行發布記者會，花蓮縣長徐榛蔚親自出席受獎，展現施政成果與民眾幸福感的全面提升，穩居全國幸福前段班。

2024年對花蓮來說，是一年充滿挑戰的時刻。縣長徐榛蔚在台上表示，每位縣市首長，都是幸福城市的重要推手。當山會動、地會搖，她由衷感謝當時台中市盧秀燕市長振臂疾呼，讓各縣市首長都來到花蓮伸援、振興花蓮，再一次感謝所有的縣市首長。

▲▼「2024縣市幸福指數大調查」，花蓮縣幸福指數大躍進，榮獲全國第四名，非六都第二名！(圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚回顧去年指出，花蓮縣榮獲亞洲最好客城市第一名、世界第二名，創下1400萬觀光人次的亮眼成績，我們非常開開心心迎向2024年的時候，花蓮縣歷經0403強震、強颱後，從艱困中的走出來，謝謝各位縣市首長和中央的支持，讓花蓮縣民很勇敢走出來，在三周前，謝謝總召傅崐萁在立法院為花蓮縣災民爭取到85 ％重建經費，這是有史以來第一次讓災民安心重建！台前的貴賓抱以熱烈掌聲。

徐榛蔚接著說，這就是政府不斷為地方需求，努力替民眾來服務，設法解決鄉親的問題，在縣政推動上，讓地方能夠安居樂業。尤其，在下半年花蓮的觀光景氣，逐漸越來越好，在此特別感謝全縣鄉親的大力支持。縣府將持續提升旅遊環境與服務品質，致力為每位來訪旅客帶來更多驚喜與美好的體驗，誠摯邀請全國民眾於歲末年終期間造訪花蓮，無論是即將到來的聖誕節還是跨年活動，花蓮都將以熱情與歡笑迎接四方來客。

▲▼「2024縣市幸福指數大調查」，花蓮縣幸福指數大躍進，榮獲全國第四名，非六都第二名！(圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚親自出席受獎並表示，當山會動、地會搖，她由衷感謝各縣市首長都來到花蓮伸援、振興花蓮，再一次感謝所有的縣市首長。

經濟報社總編輯費家琪，在台上秀出調查報告表示，花蓮縣幸福指數較去年大幅進步六名，同時在非六都縣市中榮登第二，調查结果顯示，花蓮縣在政府統計數據表現上，「空氣品質」與「居住面積」兩項統計指標中表現優異；民意調查結果「環境品質」奪冠，「社會聯繫」、「個人安全」、「工作狀況」指標緊隨其後，獲得民眾高度肯定，成為推動花蓮幸福感的重要基石。

▲▼「2024縣市幸福指數大調查」，花蓮縣幸福指數大躍進，榮獲全國第四名，非六都第二名！(圖／花蓮縣政府提供，下同）

經濟日報社長劉永平表示，縣市幸福指數調查至今已邁入第13年，其設計依經濟合作暨發展組織（OECD）的「地區福祉（Regional Well-Being）指數」為基礎，結合政府統計數據與民意調查結果，讓幸福成為一個可衡量的施政指標，從歷年調查結果來看，縣市首長若專注於推動招商、改善生活環境及照顧弱勢等有感施政，往往能在民調滿意度上獲得高分。

國泰人壽總經理劉上旗在致詞中特別提到，花蓮縣今年面臨天災重創，國泰人壽與國泰女籃攜手在花蓮舉辦夏令營，邀請在地保戶子女參與活動，透過籃球運動傳遞幸福與關懷，展現企業守護地方的承諾。
 

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