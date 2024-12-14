2024大寮紅豆花田季開跑　紅豆飄香花海滿田野

▲▼2024大寮紅豆花田季在高捷大寮站前廣場舉行，結合紅豆產業、在地文化與趣味體驗，還有花田美景。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

2024大寮紅豆花田季今（14）、明（15）兩天在高捷大寮站前廣場舉行，結合紅豆產業、在地文化與趣味體驗，為民眾打造一個親子共遊、寓教於樂、老少咸宜的美好假日回憶，今年活動以大寮在地的文化特色為主題，精心規劃了多元豐富的內容。透過互動體驗與精彩系列活動，展現紅豆產業的精華。

活動中有創意紅豆餅競賽，選手用創意結合烘焙功夫，親自製作特別風味的紅豆餅。此外，還有農村採收體驗，邀請大家走入田野間，親身感受農民的辛勤耕作，瞭解農作物的生長過程並體驗收穫的樂趣。

此外，還有大寮文化深度導覽，由專業導覽員帶領探索大寮的歷史故事與地方特色，感受這片土地獨有的文化底蘊。同時，現場更有農特產品與社區美食市集，讓民眾一邊品味美食，一邊支持小農，促進地方經濟繁榮。

現場也規劃了紅豆食品DIY，能親自動手製作紅豆甜點，享受手作的樂趣。此外，還設置了親子共遊的遊樂設施，讓大小朋友都能在這找到屬於家庭互動的快樂，也可以參與各種互動遊戲，透過增進紅豆知識的趣味遊戲，還有機會獲得驚喜小禮品。在這場充滿了溫暖、甜蜜的活動，將大寮的產業深深烙印在每一位參與者的心中。

大寮區公所表示，大寮紅豆花田季不僅是一場節慶活動，更是一場農業文化的深度體驗，透過推廣紅豆產業與大寮在地特色，帶動地方觀光與經濟發展。歡迎所有喜愛紅豆、熱愛花田景觀的朋友攜家帶眷一同前來，在大寮帶最甜美的回憶及永恆的記憶二憶回家，同時感受大寮的熱情與魅力。