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瓊瑤北京個展最後珍貴影像　勉勵愛寫作年輕人：一定要堅持下去

記者任以芳／台北報導

一代作家瓊瑤過世今（11）日舉行花葬儀式，永遠長眠陽明山。早在2個多月前，瓊瑤文學回顧個展在北京展出，當時她特地拍攝影片，講述這一生對於寫作人生的心境，以及勉勵愛寫作後輩即使寫作是一條艱苦又孤獨的道路，不要灰心放棄，要堅持下去。影片還展示瓊瑤與林青霞、秦祥林、秦漢等明星珍貴的合影。

瓊瑤於早上7點於台北市懷愛館（原二殯）舉行家祭，家屬依照生前遺願，前往陽明山臻善園進行花葬，與丈夫平鑫濤永遠長眠。瓊瑤的離世也讓許多忠實讀者感到不捨，早在2個多月前，瓊瑤文學個展在北京展出，當時她特地為個展拍攝影片，講述自己這一生熱愛寫作心情，以及勉勵愛寫作的後輩一定要堅持夢想。

▲▼ 瓊瑤北京個展珍貴影像 。（圖／北京中國現代文學館提供）

▲ 瓊瑤2個月前在北京舉辦個人文學回顧展，當時有60多件珍貴手稿和影像曝光。（圖／北京中國現代文學館提供）

「滄海桑田心如故——瓊瑤文學回顧展」於今年9月26日到11月3日在北京中國現代文學館展出，當時展出瓊瑤60多件珍貴的手稿以及不同語言的譯本，其中絕大部分是首次展出。沒有親自出席的瓊瑤親自錄製影片，謝謝當時來參加展覽的讀者好友們。

影片開始先出現「為愛而生，為愛而寫」，充分詮釋瓊瑤創作生涯的心境，訴說自己從小就愛書，愛閱讀，愛寫作，不知不覺也就寫到今天了，已經寫了70幾本書，直到現在自己還是愛書，每天陪伴自己的就書，已經是靈魂伴侶和精神糧食。

瓊瑤還說，「我要告訴你們，文學永遠是心裡的燈塔，是我們文化瑰寶，我們一定要把它們保留下來，而且讓它發揚光大。每一個族群都有自己的文化背景，就像我們中華民族，這個文化是非常的源遠流長，我們要不能忘掉他，我們要追隨他，而且讓它推動這個社會更加進步，更加繁榮。」

▲▼ 瓊瑤北京個展珍貴影像 。（圖／北京中國現代文學館提供）

▲ 瓊瑤生前珍貴影像談話：勉勵愛寫作的後輩一定要堅持。（圖／北京中國現代文學館提供）

瓊瑤也勉勵喜歡寫作的年輕朋友們，「寫作是一條很艱苦的路，它要忍受孤獨，受寂寞，還要有很高的熱情才能完成。我相信有很多朋友會一直面對退稿、退稿的煩惱，我也是這樣走來的，不要灰心，要繼續下去，一定一定要堅持下去。」

影片也紀錄去年8月19日在小巨蛋舉行《當那一首歌響起》瓊瑤創作60年周年演唱會。瓊瑤說自己把一生好多時間寫作和編劇，不知道當時怎麼活過來，也反問自己「值得嗎？」當看到演唱會這麼多人出席，她說，「今天晚上終於知道自己為什麼要這麼做，這麼辛苦60年，一切都是因為你們。」

前年瓊瑤搬離居住40年「可園」，花園裡兩顆火焰木和鳳凰木陪伴數十年寫作人生，最後瓊瑤於搬家時把兩顆樹捐贈出去，目前移植在淡水河畔。影片也回顧瓊瑤寫的手稿、散文，比如「剪不斷的鄉愁」提醒身為中國人別忘了愛自己故鄉和土地；「回眸往事」則是描述裡生命的浮光掠影。

▼ 瓊瑤北京個展手稿「剪不斷的鄉愁」。（圖／北京中國現代文學館提供）

▲▼ 瓊瑤北京個展珍貴影像 。（圖／北京中國現代文學館提供）

▲▼ 瓊瑤北京個展珍貴影像 。（圖／北京中國現代文學館提供）

▼ 瓊瑤與當年演員、導演合影 。（圖／北京中國現代文學館提供）

結尾回顧瓊瑤小說改編影視作品，以及當年捧紅的眾多明星和劇組的珍貴影像。一開始出現瓊瑤與影星林青霞、秦祥林、秦漢、劉雪華、趙永馨，導演劉立立合影，還有《在水一方》《六個夢：三朵花》《六個夢：婉君》《新還珠格格》劇組等眾多演員。

回顧展還有播放《我是一片天》MV，由瓊瑤親自做詞，最後一段「快樂與翩然，就在這片天」似乎呼應，最後她在臉書的訣別文，向各界好友告別「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」

▼ 瓊瑤北京個展釋出珍貴影像，以及林青霞去年探視瓊瑤合影。（圖／北京中國現代文學館提供）

▲▼ 瓊瑤北京個展珍貴影像 。（圖／北京中國現代文學館提供）

▲▼ 瓊瑤北京個展珍貴影像 。（圖／北京中國現代文學館提供）

▲▼ 瓊瑤北京個展珍貴影像 。（圖／北京中國現代文學館提供）

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