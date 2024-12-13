微商女王腦震盪送醫！聯結車撞千萬賓士G63　孫佳琪出院先收驚

▲孫佳琪乘坐G63遭到後方聯結車撞擊送醫。（圖／翻攝自孫佳琪臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

9日在台88線大寮路段發生一起車禍，一輛聯結車撞上一輛價值1千1百萬的賓士G63，造成2人送醫，其中一人是被封為「微商女王」的孫佳琪。

▲孫佳琪當時就是乘坐這輛G63，遭到後方聯結車撞擊送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在9日下午4點多左右，大寮區台88快速道路（西向）有車禍發生，現場為28歲王姓男子駕駛聯結車，沿台88快速道路東往西方向，至事故地點追撞前方由33歲許姓男子所駕駛的自小客車，許姓男子及28歲歐姓女乘客受傷送醫，2名駕駛酒測值均為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。

▲這輛G63送修粗估要300萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

歐姓女乘客就是被人封為「微商女王」的孫佳琪，她在自己的IG上也證實了此事，並在影片當中回想自己發生車禍當下的瞬間，手機飛出去了，整個人好痛，還好手機啟動了自動報案系統，不到5分鐘救護人員抵達將他們送到醫院救治，後來經過檢查後為腦震盪，出院後就到去收驚。

▲孫佳琪的座車遭到後方聯結車撞擊送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

她說自己原本是要開保時捷出門，後來換了G63，她說自己不敢想像如果是開保時捷，會有什麼樣的下場，雖然車輛送修要花300萬，不過她覺得事小，能保住一命真的很重要，謝謝這輛G63保護了安全。而孫佳琪在直播界非常有名，每檔直播都能夠有破千萬的銷售數字，所以被稱為微商女王。