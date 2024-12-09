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雙城論壇是否順利舉行？　黃奎博分析3點可能卡關原因

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,龔正。（圖／記者趙禕攝）

▲2023雙城論壇在上海順利舉行，台北市長蔣萬安與上海市長龔正。（資料圖／記者趙禕攝）

記者任以芳／台北報導

台北上海雙城論壇將在12月16到17日登場，先前傳出對岸因不滿賴清德過境美國可能以軍演反制，陸委會也強調希望「交流氣氛要好」來呼應對岸，眼下陸委會審核將於本週有結果，雙城論壇是否順利舉行？對外關係協會秘書長黃奎博接受《東森新媒體ETtoday》受訪提出3點可能不順利的原因，並且強調雙城論壇舉辦已成為台北與上海之間的長期默契，但這個慣例「也沒有規定每年都會被雙方的主管機關所核准」。

日前，外媒報導分析指出大陸方面因賴清德總總出訪南太、過境美國，可能以繞台軍演作為反制。正值雙城論壇舉行前一週，陸委會副主委梁文傑上週在例行記者會也回應，「溝通交流氣氛好，如果氣氛不好，這樣的交流不會很健康」，「希望對方來台灣作客，要和符合做客人的道理，我方也會盡到待客之道」。

針對外傳曾要求論壇要市長層級對等、共機不要擾台、妥協對岸要求等說法。台北市長蔣萬安特地回應，雙城論壇的溝通都有長期默契，沒有這麼多曲折的劇情，「我看到相關報導，覺得想像力實在太豐富，有相當多腦補內容」。

雖然雙城論壇在台北市、上海市數個月的溝通協調後，敲定在12月17日舉行，但學界對於是否能順利舉行似仍不那麼肯定。對外關係協會秘書長黃奎博受訪時指出，雙城論壇雖行之有年，可說是台北和上海之間的慣例，但「沒有規定它每年都會被雙方的主管機關所核准」。

黃奎博舉例，有三個情況可能讓讓雙城論壇卡關。第一，中共在賴總統回台時或回台之後隨即進行軍演，民進黨政府聯席會議以此為由拒絕核准上海市的來台名單。他認為以賴總統的行事風格而言，「不是不可能，而且可能性不算很小」。

儘管對岸至今尚未宣布軍演，解放軍近期在台海周邊和海峽中線一帶密集行動，我國防部從昨8日到今9日發布共機艦動態，對岸軍事活動是否可能影響雙城論壇，也是值得關注原因之一。

▲▼政治大學國際事務學院副院長黃奎博。（圖／記者陳政錄攝）

▲對外關係協會秘書長黃奎博。（圖／《ETtoday新聞雲》攝）

黃奎博繼續指出，第二個情況是台灣最近查獲較大規模共諜或中共影響力滲透案件，而且範圍擴及政軍界之外的民間，今年的雙城論壇也很有可能會受牽連。

黃奎博認為第三個情況是東亞局勢發生緊張，雙城論壇自然要被迫延期或取消。目前在東北亞的朝鮮半島、台海周邊兩軍對峙這兩個地方擦槍走火的機率最大。但他認為「這是三個情況之中最不可能發生的。」

另外，王金平昨天拋出「兩岸新論述」，黃奎博認為影響不大，整個論述框架只是加上民進黨近期提出的「互不隸屬」，整體主張還是在國民黨大陸政策的架構之下，沒有任何新的變化。

談及台灣網紅轉向「反中」造成對岸網民極度不滿，是否影響交流氛圍？黃奎博則指出，大陸方面本來希望台灣網紅過去觀光，講一些友好感想，「目前看到黑影就開槍的直播，已經在台灣造成了一些紛擾或者疑惑，甚至變成政治攻防戰。」

黃奎博也提醒，雙城論壇若順利通過審核，只剩一週後即將登場，台北市政府必須更謹慎處理不必要的紛擾，嚴防涉及政治口水戰、政治攻防戰所導致激化的抗議行動。

他也呼籲，「如果雙城論壇按照雙方的默契，一步一步順利完成，這樣也可以凸顯了兩岸的交流本來也可以很正常健康，而且有利於雙方市民福祉。」

淡江大學公行系教授黃一峰受訪時則強調，如果中共近期真的宣布對台軍演，導致雙城論壇無法舉辦，這只能說是一個阻止雙城論壇舉辦的藉口，但「兩岸關係也不是沒有糟過，因為軍演就停辦，責任也不在台北和上海兩方」。他呼籲兩岸的主政者應思考這些地方論壇對於市政建設、人民福祉的貢獻，不要讓執政高層的紛爭波及到地方城市的互動。

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