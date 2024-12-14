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大陸 大陸焦點 特派現場

陸GDP保衛戰！　中央財辦喊：今年預計增長5%左右

▲大陸2020年GDP首破100兆人民幣。（圖／CFP）

▲大陸官方喊出2024年GDP預計增長5%左右（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國國際經濟交流中心今（14）日舉行「2024—2025中國經濟年會」，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀表示，今年中國國內生產總值預計增長5%左右。

韓文秀指出，今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，大陸經濟發展所面對的外部壓力加大，內部困難增多。一年來，中國經濟走過的歷程很不平凡，取得的成績令人鼓舞。

韓文秀也預測，經濟社會發展主要預期目標即將順利實現，預計今年大陸國內經濟增長5%左右，對全球經濟增長的貢獻接近30%；就業、物價保持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯儲備保持在3.2兆美元以上。

韓文秀說，要實施更加積極的財政政策、適度寬松的貨幣政策，這與以往多年相比，在提法上發生了重大變化。有利於加大逆週期調節力度，更好應對經濟運行中的不穩定、不確定因素，為實現全年目標任務提供強有力的政策支撐。

他也預告，「這些政策新提法的背後，有很高的含金量，具體方案將在全國兩會登台亮相。」

韓文秀還表示，2025年大陸要提高財政赤字率，增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券，加大財政支出強度，確保對經濟增長形成有利拉動。

韓文秀也指出，實施適度寬鬆的貨幣政策，進一步發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，要適時降准降息，用好公開市場操作等工具，保持流動性充裕，持續加大對實體經濟的支持力度，還要探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場穩定。

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