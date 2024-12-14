不換USB-C！iPhone 14將退出歐盟市場　蘋果損失一年銷售期



▲由於沒有USB-C插槽的關係，蘋果將停賣iPhone 14。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

通常蘋果推出的產品，要在產品問世至少5年之後才會停售。但近期有消息指出，由於歐盟法規的限制，蘋果採用Lightning接頭的最後一款手機iPhone 14，即將在2024年底前於歐盟地區停售。

根據《9to5mac》報導指出，目前蘋果還在販售的舊款機型包括第三代iPhone SE、iPhone 14和iPhone 14 Plus。按照原本的銷售計畫，iPhone 14和iPhone 14 Plus應該會在歐盟市場持續銷售至2025年秋季，屆時隨著iPhone 17的推出，iPhone 14系列將自然地退出產品線。

但根據歐盟的規定，所有在2025年1月後推出的手機，都必須配備USB-C插槽，以達成統一充電插槽的目標。而蘋果也沒有打算幫iPhone 14更換為USB-C的插槽，選擇直接在2024年底停售。這也代表著，蘋果損失約一年的銷售時間。

而報導中也提到，蘋果預計在2025年春季推出第四代iPhone SE，這款新機型將配備USB-C插槽。傳聞，第四代iPhone SE在外觀上將類似於iPhone 14，配備全面屏設計、升級的相機系統，並符合新的充電標準。屆時這款新機種將填補第三代iPhone SE原有的入門級市場空缺。

除了歐盟以外，蘋果將繼續銷售第三代iPhone SE，直到新款iPhone SE正式推出。同時iPhone 14和iPhone 14 Plus也會持續銷售至2025年底。

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