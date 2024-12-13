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凌晨出門唱歌　門口穿鞋平安符斷掉！「Siri爆一句」妹子嚇爆

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少iPhone用戶都會和Siri互動，但有時這位語音助理會語出驚人。就有妹子表示，之前有次她本打算在凌晨出門跟朋友唱歌，在門口穿鞋時，平安符突然斷了就算了，她還突然聽到Siri說「不要出門」，嚇得她馬上打消出門念頭，話題引發議論。

女網友在Threads表示，她曾被自己的Siri嚇到，之前有一次跟朋友約凌晨唱歌，她當時已經在門口要穿鞋準備出門，結果手邊的平安符突然斷了，又聽到Siri自己冒出來說了一句「不要出門」。原PO直呼，當下真的嚇死，她馬上把鞋子脫了，傳訊息跟朋友說不去了，然後就卸妝、回房間躺好追劇。

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貼文一出，釣出大票過來人分享超毛故事，「之前我從台中某郊區玩回來後，就覺得身體不太對勁，回家第一天大半夜睡一睡突然醒來，看到手機是亮的，突然Siri自己跳出來：『你可以問我現在你的旁邊有誰』，嚇爛」、「我曾經有次是關掉狀態，半夜自己亮起來說『你剛剛說什麼我沒聽清楚，請再說一次』。」

不過，也有網友分享，「兩年前，下班回家時，看到我養的貓因病去世了。我傷心欲絕，把牠放進紙盒裡。就在那時，手機上的Siri突然開口說了一句：『我會想你的。』」其他人則紛紛留言，「好可怕，但Siri保護了你」、「會善意提醒的都是小精靈」、「你的Siri在保護你，別人的Siri在抓交替。」

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