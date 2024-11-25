iPhone雙十一銷量驟降　庫克急喊：沒中國就沒現在的蘋果

▲美國蘋果公司執行長庫克今日現身中國鏈博會。（圖／翻攝自央視新媒體《玉淵譚天》）

記者陳冠宇／綜合報導

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（下簡稱鏈博會）今（25）日在北京舉行，美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）出席並表示，對蘋果與中國合作夥伴的關係感到自豪，並稱沒有中國就沒有現在的蘋果。當前，iPhone在大陸的銷售正在萎縮，雙十一銷量更較去年減少「兩位數百分比」。

據央視新媒體《玉淵譚天》消息，庫克今日首次現身鏈博會，而這也是他在今年內第三次訪問大陸。他還表示：「很高興來到這裡，我很自豪蘋果和我們的合作夥伴在這裡參加展覽。」

在回答如何評價蘋果在中國的合作夥伴時，庫克指出，「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。現場蘋果公司的展覽牌上寫著：「Apple的200家主要供應商中有超過80％在中國生產」。

今年3月23日，庫克開啟2024年首次大陸行，到上海與演員鄭凱在外灘漫步，次日，庫克為蘋果上海靜安Apple Store零售店揭幕。10月21日，庫克發微博稱「很高興再次回到北京」，並於23日會見大陸工信部部長金壯龍。

《朝鮮日報》此前報導，美中關係持續緊張，蘋果也開始加快脫離中國的速度。2023財年蘋果在印度生產的iPhone佔比達14％，較上年增加約兩倍。同時，富士康還在越南、印尼、新加坡等東南亞地區進行投資。

另據《每日經濟新聞》，今年第三季，蘋果iPhone收入年增5.52％。但是按照地區劃分，大中華區仍然是唯一一個營收下降的市場，本財季營收為150.33億美元，上年同期則為150.84億美元。

市場研究公司Counterpoint Research近日發布報告稱，今年雙十一購物節期間，蘋果iPhone在大陸的銷量較去年減少「兩位數百分比」，主因是多家大陸手機廠商趕在雙十一前發布新手機。因此，蘋果已經推出多次折扣活動以促進手機銷售。