冷血槍殺CEO「不會判死」還躲過1級謀殺罪！　案情關鍵曝光

▲ 曼喬尼出身富裕家庭、常春藤名校，卻因為對美國醫療保險不滿，當街犯下謀殺案。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國26歲學霸槍手曼喬尼（Luigi Mangione）4日槍殺聯合健康公司首席執行長湯普森（Brian Thompson），引發國際關注。不過，由於紐約州法律的關係，他可能只會面臨第二級謀殺罪指控。

曼喬尼4日在光天化日之下，於曼哈頓街上，開槍射殺湯普森。根據監視器畫面，他身穿深色帽T、揹著灰色背包，從背後幾英尺遠的地方開火。

CNN指出，儘管此案看似應該受到更嚴厲的指控，但根據紐約州法律，第一級謀殺罪僅適用在少數嚴重情況，包括受害者是法官、警察、第一線急救人員，或者涉及買凶殺人及恐怖主義。

如果在紐約州被判第二級謀殺罪名成立，可能面臨15年監禁至無期徒刑，至於第一級謀殺罪則是20年監禁至終身監禁。

▲曼喬尼很可能僅會被起訴第二級謀殺罪。（圖／翻攝X）



如果檢方握有足夠證據提出第一級謀殺罪指控，不僅可以進一步抬高案件關注度，也能避免指控被減輕的可能性。

約翰傑伊刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）講師夏皮羅（David Shapiro）指出，「恐怖主義證據」可能是關鍵。舉例來說，如果嫌犯計畫這場殺戮已有一段時間，證據就可能指向恐怖主義，進一步讓指控升級。

根據目前調查，曼喬尼的犯案動機，似乎是對於美國健康保險產業，以及「企業貪婪」的不滿與憤怒。他9日在賓州落網時，身上帶著3D列印手槍、假身分證、3頁「聲明」，內容沒有任何具體威脅，但「對美國企業懷有惡意」，顯示可能計畫投入更多攻擊。

紐約市警方根據3頁聲明，以及嫌犯的社群媒體貼文推測，「他似乎把殺害企業最高階代表，視為打倒企業、直接挑戰所謂腐敗與權力遊戲的象徵。」夏皮羅也說，「你為什麼會想要帶著剛才犯行的所有證據？也許不是因為他很笨，而是因為他繼續再次使用這些東西。」

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