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帥哥學霸殺手「名門身世」起底！　曝1意外後性格大變成孤狼

▲26歲殺手落網！「3D列印幽靈槍」射殺聯合健保CEO。（圖／翻攝自X）

▲學霸槍手曼喬尼，曾是一名家世背景好又聰明過人的陽光帥哥，卻在背傷後性格丕變。（圖／翻攝自X）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯合健康公司首席執行長湯普森（Brian Thompson）遭槍擊身亡，26歲學霸槍手曼喬尼（Luigi Mangione）4日涉犯兇案至今，社會輿論風向已變成「現代羅賓漢替天行道」。隨著更多關於曼喬尼的背景曝光，才知道他出生名門世家並且聰明過人，連在常春藤盟校時期的同學都稱讚「或許是全校最聰明的人」，卻在案發前數月性格丕變，退出社交與網路生活，連親友都找不到他。

綜合外電報導，現年26歲的曼喬尼出生於美國馬里蘭州巴爾的摩的富裕家庭，是高中畢業致詞者，並取得常春藤名校賓州大學的學士與碩士學位。他長期在社群媒體上活躍，分享旅遊照片、健身日常及閱讀心得，甚至曾在某書評網站上對「炸彈客宣言」給予好評。

一切改變從今年夏天開始，曼喬尼突然中斷了網路活動，朋友在他的個人頁面留言表示擔憂他的狀況，也沒有得到回覆。直到12月，曼喬尼因涉嫌在紐約曼哈頓槍殺湯普森後於賓州一家麥當勞被捕。

曼喬尼的家族在巴爾的摩經營地產及養老院事業，其祖父尼古拉斯（Nicholas Mangione）是當地知名企業家，家族擁有豐厚資產。他曾就讀巴爾的摩知名私校吉爾曼學校（Gilman School），2016年以第一名畢業，並在致詞中讚揚同學的創新精神。該校每年學費將近4萬美元，（約新台幣122萬元）。

曼喬尼友人向媒體透露，曼喬尼或許是該所菁英私立學校裡「最聰明的人」。他於2020年畢業於賓州大學，主修電腦科學並輔修數學，期間創辦了校內的電玩開發俱樂部；他在大學時期也擔任過史丹佛大學暑期課程的輔導員，過去的同事形容他「外向且善於社交」。

曼喬尼的領英（LinkedIn）資料顯示，他曾任職於線上汽車銷售公司TrueCar，最近居住在夏威夷。近年來，他在檀香山一個名為「衝浪休息」（Surfbreak）的共同生活空間住了6個月，該空間為遠程工作者提供服務。衝浪休息的創始人R·J·馬丁透過一位充當發言人的朋友表示，曼喬尼很受大家的喜愛和尊重，但曼喬尼因一次衝浪意外導致背部受傷，疼痛和虛弱使他無法繼續衝浪，據說也影響了他的感情生活與性生活。自從搬出並接受手術後，他便停止與衝浪休息的朋友聯絡。

曼喬尼的網路記錄也透露了這個巨大的人生轉捩點。一個似乎屬於曼喬尼的社群媒體帳戶，曾發布一張X光照片，顯示背部多了外科植入物，用於加固脊柱。紐約醫學院教授海喜德梅塔表示，這張X光片顯示他曾接受脊柱融合術，該手術是一種將兩段椎骨固定的手術，患者開刀前可能有很嚴重的背痛，這種手術正是為了緩解該情況。

曼喬尼友人透露，他們今年曾看到出自曼喬尼家人的消息，表示手術後幾個月以來，家人都沒有收到他的消息。親戚們希望能透過他的朋友得知他的下落。

曼喬尼的高中好友對他成為殺人兇嫌感到震驚，但不認為他精神崩潰，「如果是某種精神崩潰，我會很意外。」另一名友人透露，曼喬尼在做完背部手術的康復期間失聯，為了緩解疼痛，他開始尋找「替代物」，包括迷幻藥和魔幻蘑菇。

《紐約郵報》報導，曼喬尼的家人擔心他的下落，於11月18日通報失蹤人口。案發後，他的家人發表聲明表示「震驚和悲痛」，並說，「我們為死者的家人祈禱，並請大家為所有相關人員祈禱。」

案發後，曼喬尼因涉嫌在紐約曼哈頓槍殺湯普森而被捕，攜帶的物品包括一把黑色3D打印手槍和消音器，以及一份手寫文件，內容提及「這些寄生蟲罪有應得」，並表達對美國企業界的不滿。

隨著案件調查深入，曼喬尼從一名成功青年淪為槍擊案嫌犯的真相仍有待釐清。

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