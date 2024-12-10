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26歲常春藤帥哥殺「聯合健保CEO」落網！　凶器曝：3D列印幽靈槍

▲▼26歲殺手落網！「3D列印幽靈槍」射殺聯合健保CEO。（圖／翻攝自X）

▲槍手長相曝光，引發熱議。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國26歲男子曼喬尼（Luigi Mangione）因涉嫌殺害聯合健保集團（UnitedHealthcare）首席執行長湯普森（Brian Thompson），9日在賓州被逮，而他的超高顏值與優秀經歷背景也意外引發討論。警方表示，曼喬尼所使用的兇器可能是3D列印製成的「幽靈槍」，這把槍能發射9mm口徑子彈，並配有消音器。

根據《紐約郵報》報導，警方9日在賓州阿爾圖納市的一家麥當勞逮捕曼喬尼。而他的身分背景也因此曝光，根據曼喬尼的LinkedIn履歷，出生於馬里蘭州的他，畢業於常春藤盟校，曾在科技業任職，同時也曾經在養老院擔任志工。

▲曼喬尼近距離射殺聯合健保CEO。（圖／翻攝自X）

▲曼喬尼近距離射殺聯合健保CEO。（圖／翻攝自X）

消息來源透露，曼喬尼上周在曼哈頓一家酒店外槍殺湯普森後，隨後展開逃亡。儘管警方尚未公布犯案動機，但知情人士透露，曼喬尼疑似是因為祖父母的醫療保險被拒絕，導致無法及時接受治療而死亡，讓他心生憎恨，動下殺人的念頭。

警方逮捕曼喬尼，在他身上搜出一把無法追蹤編號的自製「幽靈槍」（沒有生產序號的槍枝），槍上則配有消音器。此外，他身上還有1本美國護照、4張偽造的身分證件以及1份2頁半的手寫宣言。據悉，這些身份證件都是他在紐約市活動時使用的化名。

▲▼26歲殺手落網！「3D列印幽靈槍」射殺聯合健保CEO。（圖／翻攝自X）

▲曼喬尼在賓州落網。（圖／翻攝自X）

執法部門指出，曼喬尼在手寫宣言中寫滿對特定族群的憤怒，並寫道，「這些寄生蟲是自作自受」。警方仍在進一步調查這份宣言的內容，以及其是否與其他可能的犯罪計劃有關。

 
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