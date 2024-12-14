特斯拉成最大受益者！　川普團隊擬取消「自動駕駛車禍通報」

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）的交接團隊建議，川普上任後應取消要求車商通報自動駕駛事故數據的規定，而這一舉措可能削弱政府調查和監管自動駕駛系統安全性的能力，但對於馬斯克（Elon Musk）旗下的電動車大廠特斯拉（Tesla）特別有利

根據《路透社》獨家消息指出，川普的交接團隊提出建議，希望川普上任後取消車商通報自動駕駛事故數據的規定。若取消規定，特斯拉將獲得極大利益；根據統計，特斯拉目前已向聯邦安全監管機構報告超過1500起事故，這促使美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）展開多次調查。

▲特斯拉自動駕駛（Autopilot）功能。（圖／CFP）



美國當局自2021年開始要求汽車製造商通報自動駕駛事故，若車輛在事故發生前30秒已啟用先進駕駛輔助或自動駕駛技術，就必須向NHTSA通報。數據顯示，特斯拉截至10月15日，在NHTSA報告的45件致命事故中，佔了其中40件。

除了建議取消這項規定，交接團隊的建議還包括要求政府放寬對自動駕駛車輛的監管，並頒布基礎性法規以促進行業發展。川普交接團隊、馬斯克及特斯拉均未對置評請求作出回應；目前無法確認馬斯克是否參與了這項建議的制定，或該建議被採納的可能性。

馬斯克曾在10月的特斯拉財報電話會議上，呼籲建立聯邦自動駕駛車輛審批流程，以取代他形容為「極度痛苦」的各州法律拼湊系統。他表示，自己將利用川普承諾賦予他的「政府效率部」（DOGE）部長一職，推動這類監管變革。

代表多數主要汽車製造商汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）也曾批評，回報自動車事故的要求過於繁瑣。

NHTSA在一份聲明中表示，這些數據對於評估新興自動駕駛技術的安全性至關重要；自2021年以來，已收到並分析超過2700起碰撞數據，而這些數據促成了針對6家公司的10項調查，以及涉及4家不同公司的9次安全召回。