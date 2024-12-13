新北耶誕城「智」享安全　3D科技防線守護萬人狂歡

▲新北市政府警察局保安警察大隊霹靂小組進駐現場維安。（圖／新北市政府警察局提供，以下同）

生活中心／台北報導

2024新北歡樂耶誕城於11月15日盛大開城，魔幻的燈海與夢幻角色讓新北市變身為奇幻之都。去(2023)年新北耶誕城總計吸引超過762萬人次造訪，新北市政府警察局為確保市民與遊客的安全，率先運用「整合智慧交通系統」與警犬隊、鑑識人員、無人機實施場地偵檢及警力、民力等多元警力，共同打造最安全及堅實的「耶誕科技防衛城」，並於會場內規劃部署「防踩踏」維安警力，同時針對散場主要路口延長行人專用時相，加強人潮疏散，讓所有來訪的民眾可以玩得盡興及安全。

新北市政府警察局為確保本市辦理各項活動安全順利，特別建構「3D複式維安網」，強化交通疏導、確保活動秩序及對緊急狀況能應變處置。108年迄今，執行各類活動安全維護計520場次，活動均順利圓滿，使民眾放心、安心參與。

▲執勤同仁於重要路口疏導交通。

▲「3D科技維安網」影像示意圖。

智慧交通系統保障新北耶誕城交通順暢

新北市交通警察大隊利用「整合智慧交通系統」，讓警方能夠即時透過各重要路口的監視器畫面，立即掌握交通壅塞路段並找出原因，並利用「快速到位」的機制，迅速進行調度排除狀況，確保活動期間周邊交通的順暢流動。這些科技手段有效提升警方應對突發狀況的效率，使新北耶誕城的安全維護與交通疏導更加精準與高效。

巨星耶誕演唱會安全防衛全面升級

每年連續兩天的「巨星耶誕演唱會」均會吸引近10萬名民眾進場齊聚，對此新北市警局除會出動刑事鑑識中心防爆小組提前完成燈區的全面安全檢查，並派出偵爆犬與警衛犬執行爆炸物偵測與巡守，確保無任何潛在危險；保安警察大隊霹靂小組也進駐現場，為活動的每個細節提供全方位的安全保障。為了嚴防踩踏案件的發生，新北市警局採取分流控管機制，活動會場主要通道利用阻材區隔人流，採1進1出動線管制，主要入口採行只出不進管制措施，除實施人數總量管制外，並於會場內規劃部署「防踩踏」維安警力，同時針對散場主要路口延長行人專用時相，加強人潮疏散離開演唱現場。

▲警用無人機操作示意圖。

▲警用無人機空拍耶誕城畫面。

3D科技維安網守護新北耶誕城安全

透過監控設備時時掌握燈區及周邊區域的狀況，在各種大型聚眾活動現場，結合各式前端警用裝備，如P-CAM、M-Police警用行動電腦、警用無人機、警用穿戴式微型網路攝影機等，透過4G傳輸將現場影像回傳指揮所，讓新北市警局即時掌握現場狀況，並輔助現場維安蒐證，透過上述各項設備，以「點、線、面」縱深維安部署概念，由裡到外、由空中到陸地，構建起一個全方位滴水不漏的「3D科技維安網」，確保現場的安全。

▲偵爆犬與警衛犬於耶誕城執行爆炸物偵測與巡守。

科技警政力量護航新北耶誕城

新北市政府警察局透過高科技設備與專業警力的協同運作，保障了耶誕城的安全，展現了科技警政的強大力量，無論是利用無人機進行空域監控，還是警犬隊偵爆安檢，警方都在每個細節中確保市民的安全，使每位市民都能夠安心、愉快地享受這場奇幻的節慶盛會。