采盟突破蕭美琴維安！國安局稱管制區外風險較高　綠委怒嗆自以為是

▲中華隊接機災難，免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照。（圖／翻攝自Threads）



記者杜冠霖／台北報導

我國12強代表隊在世界棒球12強賽奪冠，球員們25日返台機場卻一片混亂，合照時采盟免稅店人員在董事長古素琴帶頭下亂入、卡C位拍照，連副總統蕭美琴維安都被突破，被形容是「黃巾之亂」。民進黨立委羅美玲今（27日）質詢此事，國安局特勤中心回應，現場接機人數眾多，評估入境管制區外維安風險較高，管制區內相對單純，羅對於這個說法不滿，所以出這樣的疏漏？怒批國安局自以為是。國安局則允諾會檢討。

綠委羅美玲質詢時詢問，前天晚上我國棒球選手從日本凱旋，副總統蕭美琴也到現場接機，卻被采盟董事長率隊亂入，引起各界撻伐，維安問題也要檢討，正副元首蒞臨場合國安局都會做場勘、了解路線規劃，甚至連合照名單都要事先知道，結果當天晚上卻一團亂，「采盟亂入時，國安人員居然沒有任何作為，也沒有排除，到底發生什麼事？」

副局長張元斌表示，特勤中心針對蒞臨場所勤務都會偕同相關單位現地場勘，根據活動性質、動線及環境做評估跟維安佈署。

特勤中心副指揮官則還原現狀，接獲命令後，程序部分沒有問題，針對節目性質、蒞臨場所狀況及行進動線現勘，到現場後會同主辦單位體育署、航警局、中華航空公司、桃機、警官一大隊總共六個單位一起現勘。

特勤中心指出，到現場後發現國人非常熱情、接機人數眾多，機場分成入境管制區內跟外，後來評估管制區外維安風險比較高，因為非常多民眾到現場接機，但管制區內相形簡單很多，維安狀況相對單純。

這番解釋引起羅美玲不滿，她質問，所以就出了這樣的疏漏？你們太自以為是，自以為管制區內維安相對單純？特勤中心回應，這部分會做檢討，管制區內相對單純，D5這個GATE出機、接機，也是記者常常接機採訪區域，管制比較寬。

羅美玲表示，既然流程跟作業都有跑，但後續還是發生采盟從後面竄進來這件事，所有人看到都傻眼，為何會發生？這部分真的要深刻檢討。