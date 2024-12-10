翻玩新北耶誕城！啦啦隊女孩體驗中華電信ESG聖誕小屋　好玩到不想回家

▲新北歡樂耶誕城熱鬧展開，中華電信在活動現場打造聖誕小屋，小編小孟特別帶著中信兄弟啦啦隊女孩宸宸、Winnie、瑄一起前往體驗。（圖／翻攝自影片，以下同）

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一年一度的新北歡樂耶誕城自開城以來，無論是週末假日或平日夜晚，人潮絡繹不絕，璀璨燈海、熱鬧市集與表演活動，好玩好逛好拍，精彩程度更勝以往，是大小朋友每到年末必訪的打卡聖地，而從即日起至明年1月1日，每天都有驚喜之外，今年中華電信也在府前廣場打造超可愛的ESG聖誕小屋，不僅歡樂氛圍超級滿，還準備了有趣的互動遊戲及精美好禮，人氣爆棚的中信兄弟啦啦隊女孩們更是親自帶路導覽，大推保證讓大家玩得盡興！

來到新北歡樂耶誕城不能錯過的隱藏玩法，就在中華電信的聖誕小屋！這次小編小孟帶著中信兄弟啦啦隊女孩宸宸、Winnie、瑄一起出任務，領取集點卡後，便迫不及待挑戰只有這裡才玩得到的獨家關卡，第一站來到「親子數位繪本FunPark」，只要動動手指，依照畫面指示選擇喜愛的童書，除了聆聽每一位童書人物專屬的有聲小故事，還能發揮創意著色，透過互動式設計與生動音效盡情探索，讓閱讀變得更有趣，在遊戲中快樂學習，寓教於樂。

▲▼來到中華電信的ESG聖誕小屋，有多項好玩小遊戲可以互動體驗，例如「親子數位繪本FunPark」把閱讀變得更有趣。

接著是小朋友也一定會喜歡的「植樹造林小遊戲」，操作很簡單，只需利用前進鍵、跳躍鍵，看看你能在60秒內收集多少樹種，刺激有趣的過程，絕對是一玩就停不下來，而且邊玩邊學，可以同時認識不同樹種，越玩了解越多，遊戲結束後，系統將會顯示收集最多樹種的地區及相關資訊，充分學習到台灣永續發展的重要性，很適合親子同樂，家長不用擔心孩子沒地方放電。

▲「植樹造林小遊戲」可以邊玩邊了解台灣永續發展的重要性。

必逛的Hami Video體驗區則是以清晰流暢的畫質，讓人沉浸在賽事的熱血與激情，值得一提的是，今年新北歡樂耶誕城期間，適逢世界棒球12強賽，主舞台的直播派對轉播訊號就是由中華電信MOD Hami Video提供，並針對中華隊在台北賽場次有獨家多視角服務，例如CT加油視角、AMAZE應援視角、上帝視角及全覽視角，讓球迷透過豐富的觀賽視角，掌握投打對決的精彩瞬間，一起見證中華隊令人感動的奪冠時刻，未來更多體育盛典，將持續提供優質轉播。

▲▼新北歡樂耶誕城期間，適逢世界棒球12強賽，主舞台的直播派對轉播訊號就是由中華電信MOD Hami Video提供。

▲▼歡迎大家來到新北歡樂耶誕城中華電信的聖誕小屋，體驗指定關卡還可以獲得精美小禮物。

最後別忘了下載Hami Video APP完成指定任務，集點卡集滿三個章之後，即可免費兌換限定小禮物，碰水會瞬間膨脹的木漿海綿，造型還是可愛的聖誕老公公與聖誕樹，清潔實用又應景，每天洗碗都療癒到不行。今年聖誕，不妨跟著中信兄弟啦啦隊女孩們的腳步，走進中華電信ESG聖誕小屋，體驗趣味任務，感受溫馨的節慶氛圍，與家人朋友共度難忘時光！