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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

采盟獲兩單位同意「只能在定點合照」　董事長卻帶隊亂竄佔C位

采盟免稅店「黃衣大軍」擠中華隊C位拍照，董事長古素琴（紅圈）帶頭。（圖／ETtoday）

▲采盟免稅店「黃衣大軍」擠中華隊C位拍照，董事長古素琴（紅圈）帶頭。（圖／ETtoday）

記者杜冠霖／台北報導

我國12強代表隊25日凱旋歸國，機場卻一片混亂，合照時采盟免稅店人員在董事長古素琴帶頭下亂入、卡C位拍照，連副總統蕭美琴維安都被突破，被形容是「黃巾之亂」。《ETtoday新聞雲》再還原國安局完整說法，特勤中心副指揮官李慶然昨（27日）備詢時面對朝野立委砲轟，他說明，采盟為「非計劃性合影」，當下有獲得體育署、副總統辦公室同意「在後方合照」，後來卻失控一路竄到前面，這部分會再檢討。

朝野立委27日質詢時，對副總統的維安漏洞砲火猛烈，痛批特勤放任這群「黃巾賊」亂闖。國安局副局長張元斌表示，維安有事先部署，動線上會做檢討，他強調，現場都是管制區的人員，但拍照動線上，確實有檢討空間，會做內部檢討，三天內會出來。

對於相關維安規劃，特勤中心副指揮官李慶然指出，到現場後發現國人非常熱情、接機人數眾多，機場分成入境管制區內跟外，後來評估管制區外維安風險比較高，因為非常多民眾到現場接機，但管制區內相形簡單很多，維安狀況相對單純。這番解釋引起民進黨立委羅美玲不滿，她質問，所以就出了這樣的疏漏？你們自以為是，自以為管制區內維安相對單純？

至於采盟人員為何在現場亂竄，甚至能一路擠到代表隊選手、副總統身旁，李慶然說明，一般合影儀節分成兩個部分，包含計畫性跟非計畫性，非計劃性就像總統到開放場域，很多熱情民眾要求，「主辦單位跟辦公室主任或秘書協調，才可能同意進入。」

藍委徐巧芯質詢時就追問，所以是誰同意讓他們進入的？體育署跟副總統辦公室同意這群黃巾賊進來拍照嗎？李慶然解釋，他們進去拉布條時，維安人員是在旁邊戒護，這些都是管制區內經過安檢的人，主辦同意他們「在後面合影」，但他們從後面一路竄到前面。這部分會做檢討，針對維安執行技巧會再做加強。

而交通部決定對采盟開罰100萬元，交通部長陳世凱昨受訪也表示，會對采盟開罰，是因為當時桃機公司跟他們有律定加油跟歡迎的區域，采盟沒有得到同意就往前衝，還拉了廣告的布條，對整體桃機的運作來說，「如果所有廠商都可以不按照原先的律定來做，這是不被允許的，所以開罰是必然要做的。」雙方說法也不謀而合。

國民黨立委馬文君也詢問，事前知道素琴（采盟董事長）會過來嗎？如果像荊軻刺秦王怎麼辦？副局長張元斌表示，維安有事先布署，未來動線上會做檢討，現場都是管制區的人員，但拍照動線上確實有檢討空間，會做內部檢討，三天內會出來。

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