　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

破萬人爭睹「英雄見面會」！頭香一早8點到　球迷請半天假從苗栗奔來

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，致贈侯友宜簽名球衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，致贈新北市長侯友宜簽名球衣。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／新北報導

「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」今（26日）晚於新北耶誕城舉行，有民眾早上8點到現場卡位，也有遠從苗栗北上的球迷，跟公司請了半天假直奔板橋。活動晚間7點開始，下午5點許現場已擠滿數百人，期待一睹球員本尊，新北市體育局統計，截至活動結束前已湧入破萬人次。

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，粉絲齊聚新北市民廣場。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，粉絲擠爆新北市民廣場。（圖／記者林敬旻攝）

「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」活動7點開始，現場LED巨型螢幕亮起「TEAM TAIWAN」光雕，一同歡慶屬於台灣的光榮時刻，包含教練高國輝、高志綱、周宗志，以及投手林昱珉、張奕、莊昕諺、吳俊偉、江國豪、潘傑楷、岳東華、曾頌恩、捕手戴培峰等多位球員，有設籍新北市，也有穀保家商畢業生與富邦悍將球員，到新北耶誕城現場和民眾分享參賽心路歷程。

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，粉絲齊聚新北市民廣場。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼粉絲齊聚新北市民廣場一睹球星本尊；林昱珉稍早出席「棒球英雄、台灣尚勇」遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊奪金返台，林昱珉出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

其中，王牌投手林昱珉表示，一開始不奢望拿到世界冠軍，直到成功拿下雙殺，拿到獎盃那一刻，才意識到我們奪冠。

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，新北市政府雷射投影「TEAM TAIWAN」。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，新北市政府大樓牆面換上雷射投影「TEAM TAIWAN」。（圖／記者林敬旻攝）

球迷為了搶看球員本尊，頭香早上8點多抵達新北耶誕城現場，是一位來自板橋、31歲的廖小姐，她最喜歡戴培峰、張奕、江國豪；高舉「最強中華應援毛巾」的徐先生下午兩點來卡位，表情掩蓋不住內心興奮，他跟公司請了半天假，「林昱珉投球非常霸氣，又這麼年輕。」甚至直呼林昱珉我大哥啦。

▲「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」今（26日）晚7點於新北耶誕城舉行，頭香8點多就到現場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲頭香早上8點多到新北耶誕城現場，是一位來自板橋、31歲的廖小姐，她最喜歡戴培峰、張奕、江國豪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」今（26日）晚7點於新北耶誕城舉行，頭香8點多就到現場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲高舉「最強中華應援毛巾」的徐先生下午兩點來卡位，表情掩蓋不住內心興奮。（圖／記者彭懷玉攝）

也有穿上「TEAM TAIWAN」服裝的鄧先生遠從苗栗過來，下午1點45分到板橋佔位，他說，冠軍球員每個都很喜歡，其中最欣賞王牌投手林昱珉，「昱珉投球很霸氣，看好他打進大聯盟！」問及球賽哪一幕印象最深刻、最感動，鄧先生說，隨著賽事越逼近完結，興奮度是節節攀升的，待會一定會是尖叫最大聲、叫到喉嚨沙啞的那一個。

▲「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」今（26日）晚7點於新北耶誕城舉行，頭香8點多就到現場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲穿上「TEAM TAIWAN」服裝的鄧先生（中）遠從苗栗過來，下午1點45分到板橋佔位，旁邊的球迷是到現場才認識的。（圖／記者彭懷玉攝）

中華隊睽違32年闖進世界級冠軍戰，以4:0擊敗日本，中斷日本27連勝紀錄，為回饋廣大球迷，新北市特別舉辦台灣英雄見面會，活動現場擠爆人潮，球員送給市長侯友宜簽名紀念球衣，市長回送世壯運賽會吉祥物-壯寶，並邀請民眾明年一起參與「2025雙北世界壯年運動會」 。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吉力吉撈遊行突大吼「給林昱珉檳榔」！本人愣2秒緊急回應
古林睿煬加盟日本火腿身價飆升3.2倍！3年合約總值破5千萬
「富邦IU」參加英雄遊行哭了
李奧納多爆秘婚！　情定「26歲辣模女友」
直擊「英雄見面會」現場！頭香一早8點到　球迷請半天假從苗栗奔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吉力吉撈遊行突大吼「給林昱珉檳榔」！林昱珉愣2秒緊急回應

破萬人爭睹「英雄見面會」！頭香一早8點到　球迷請半天假從苗栗奔來

世新大學廣電系引領配音教育潮流　國際大學生配音大賽奪6獎

「台灣品牌團隊」徵選放寬規定！文化部升級表演藝術補助金三角

LIVE／台灣英雄見面會　12球員現身新北耶誕城

超狂祭品文！12強奪金「骨灰罈5折」　狂賣600顆...業者電話接不完

日本老闆開玩笑「飯糰+5元」原因曝　客人想買！他急回1公告超可愛

冷氣團來了！周五、周六最低溫探9度　一圖看「凍番薯」時程

歌王級保全男無法飆高音以為感冒　醫師照內視鏡搖頭嘆：是癌症

別受騙！陳傑憲爆紅意外曝光「微笑慈善會」　成員喊：沒募款

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

吉力吉撈遊行突大吼「給林昱珉檳榔」！林昱珉愣2秒緊急回應

破萬人爭睹「英雄見面會」！頭香一早8點到　球迷請半天假從苗栗奔來

世新大學廣電系引領配音教育潮流　國際大學生配音大賽奪6獎

「台灣品牌團隊」徵選放寬規定！文化部升級表演藝術補助金三角

LIVE／台灣英雄見面會　12球員現身新北耶誕城

超狂祭品文！12強奪金「骨灰罈5折」　狂賣600顆...業者電話接不完

日本老闆開玩笑「飯糰+5元」原因曝　客人想買！他急回1公告超可愛

冷氣團來了！周五、周六最低溫探9度　一圖看「凍番薯」時程

歌王級保全男無法飆高音以為感冒　醫師照內視鏡搖頭嘆：是癌症

別受騙！陳傑憲爆紅意外曝光「微笑慈善會」　成員喊：沒募款

陳傑憲領軍！悠遊卡11／29起開賣「奪冠紀念卡」　5天限時不限量

台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件　衛生局：稽查屬實限期改善

睪丸癌不會痛！15～35歲男小心　自摸「5種蛋蛋觸感」是異常

孫生「想幫媽組女團出歌」！　PO文求解：有推薦的人選嗎？

長榮交響樂團禮聘世界級指揮家梵志登　擔任駐團藝術家

南投山谷迴響音樂節將登場　爽文武術班feat.俄羅斯辣妹DJ代言

長榮海運攜手PSA投資新加坡貨櫃碼頭　今年底開始營運

女星出道21年...竟「狠推多部八點檔戲劇邀約」　拒演原因曝光

吉力吉撈遊行突大吼「給林昱珉檳榔」！林昱珉愣2秒緊急回應

味全龍英雄重返大巨蛋　「資深龍迷」蔣萬安送400萬獎金、親子館VIP卡

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

生活熱門新聞

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

快訊／蹭中華隊C位大合照！采盟免稅店道歉了

采盟硬搶C位！董事長道歉「脫口3字」網更怒

台灣奪冠「在台日人曝心聲」　點名這位選手爆紅

中華隊封王非僥倖　光情蒐就花1200萬

恐升級強烈冷氣團　探8℃時間曝

關於「投手林昱珉」的8件事！21歲要當爸了

更多熱門

相關新聞

魔幻天使翩然降臨耶誕城點亮夜空

魔幻天使翩然降臨耶誕城點亮夜空

「2024新北歡樂耶誕城」11/15舉辦「魔幻耶誕開城之夜」，新北市市長侯友宜、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺及觀光旅遊局局長楊宗珉騎著耶誕老人與馴鹿燈組造型踩踏夜光巡迴車組魔幻現身，新北市市長侯友宜也帶領市府團隊以及與會貴賓們共同進行點燈儀式，為2024新北歡樂耶誕城注入魔幻力量。

新北歡樂耶誕城　中華電信打造聖誕小屋

新北歡樂耶誕城　中華電信打造聖誕小屋

雙北「3大耶誕活動」聽演唱、逛市集

雙北「3大耶誕活動」聽演唱、逛市集

「2024新北耶誕城」日期出爐！

「2024新北耶誕城」日期出爐！

北部「5處飄雪景點」耶誕必去！

北部「5處飄雪景點」耶誕必去！

關鍵字：

2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會新北歡樂耶誕城

讀者迴響

熱門新聞

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

PEETA葛格前妻出事

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面