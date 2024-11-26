破萬人爭睹「英雄見面會」！頭香一早8點到　球迷請半天假從苗栗奔來

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，致贈新北市長侯友宜簽名球衣。（圖／記者林敬旻攝）



記者彭懷玉／新北報導

「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」今（26日）晚於新北耶誕城舉行，有民眾早上8點到現場卡位，也有遠從苗栗北上的球迷，跟公司請了半天假直奔板橋。活動晚間7點開始，下午5點許現場已擠滿數百人，期待一睹球員本尊，新北市體育局統計，截至活動結束前已湧入破萬人次。

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▲12強棒球賽台灣英雄見面會，粉絲擠爆新北市民廣場。（圖／記者林敬旻攝）



「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」活動7點開始，現場LED巨型螢幕亮起「TEAM TAIWAN」光雕，一同歡慶屬於台灣的光榮時刻，包含教練高國輝、高志綱、周宗志，以及投手林昱珉、張奕、莊昕諺、吳俊偉、江國豪、潘傑楷、岳東華、曾頌恩、捕手戴培峰等多位球員，有設籍新北市，也有穀保家商畢業生與富邦悍將球員，到新北耶誕城現場和民眾分享參賽心路歷程。

▲▼粉絲齊聚新北市民廣場一睹球星本尊；林昱珉稍早出席「棒球英雄、台灣尚勇」遊行。（圖／記者林敬旻攝）



其中，王牌投手林昱珉表示，一開始不奢望拿到世界冠軍，直到成功拿下雙殺，拿到獎盃那一刻，才意識到我們奪冠。

▲12強棒球賽台灣英雄見面會，新北市政府大樓牆面換上雷射投影「TEAM TAIWAN」。（圖／記者林敬旻攝）

球迷為了搶看球員本尊，頭香早上8點多抵達新北耶誕城現場，是一位來自板橋、31歲的廖小姐，她最喜歡戴培峰、張奕、江國豪；高舉「最強中華應援毛巾」的徐先生下午兩點來卡位，表情掩蓋不住內心興奮，他跟公司請了半天假，「林昱珉投球非常霸氣，又這麼年輕。」甚至直呼林昱珉我大哥啦。

▲頭香早上8點多到新北耶誕城現場，是一位來自板橋、31歲的廖小姐，她最喜歡戴培峰、張奕、江國豪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲高舉「最強中華應援毛巾」的徐先生下午兩點來卡位，表情掩蓋不住內心興奮。（圖／記者彭懷玉攝）



也有穿上「TEAM TAIWAN」服裝的鄧先生遠從苗栗過來，下午1點45分到板橋佔位，他說，冠軍球員每個都很喜歡，其中最欣賞王牌投手林昱珉，「昱珉投球很霸氣，看好他打進大聯盟！」問及球賽哪一幕印象最深刻、最感動，鄧先生說，隨著賽事越逼近完結，興奮度是節節攀升的，待會一定會是尖叫最大聲、叫到喉嚨沙啞的那一個。

▲穿上「TEAM TAIWAN」服裝的鄧先生（中）遠從苗栗過來，下午1點45分到板橋佔位，旁邊的球迷是到現場才認識的。（圖／記者彭懷玉攝）



中華隊睽違32年闖進世界級冠軍戰，以4:0擊敗日本，中斷日本27連勝紀錄，為回饋廣大球迷，新北市特別舉辦台灣英雄見面會，活動現場擠爆人潮，球員送給市長侯友宜簽名紀念球衣，市長回送世壯運賽會吉祥物-壯寶，並邀請民眾明年一起參與「2025雙北世界壯年運動會」 。

