資遣27K女助理！老闆「1年後突來電」求回鍋　她上網一查傻了

▲原PO不爽無薪加班，遭老闆逼簽自願離職，如今整整一年沒人應徵。（示意圖／資料照）



網搜小組／劉維榛報導

老闆除了血汗壓榨員工，臉皮也有夠厚！一名女網友透露，前一份工作實領27K，每天還要加班2小時，後來她受不了，只願意加班2天，老闆以態度不積極為由，逼她簽自願離職。如今過了一年，老闆竟打來問原PO要不要回鍋，好脾氣的原PO婉拒後，上網一查職缺傻眼了。

一名女網友在Dcard表示，去年她在某家族企業任職助理，薪資扣除勞健保後僅剩實領2萬7000元，每天還要加班1至2小時，扯的是連喝水、上廁所都會被老闆雙眼緊盯著，幾乎沒有休息時間，「一直不斷在工作...壓力很大！」

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後來，原PO受不了天天加班，於是開始在一周內選擇3天準時下班，反正留下來都是做額外的工作，傻眼的是，老闆就以「態度不積極」為由來資遣她。

原PO也轉述老闆荒謬的想法，「他覺得即使下班時間到了，事情做完還不能走」，應該要找新的工作來做才行，「而且說好聽是資遣，其實是老闆逼我簽自願離職」，當時原PO已經不想再爭辯， 只想趕快離開這個破爛工作。

殊不知，慣老闆最近突然打給原PO，問她現在有無工作，希望年後可以回去上班，還稱自從原PO離職後，至今1年都找不到員工，也沒半個人來應徵。

聞言，原PO傻眼又錯愕，當然直接婉拒這個地獄屎缺，同時也好奇查看人力銀行網站，「發現公司薪水還是實領2萬7000元。」

底下網友狂酸，「要找你回去至少誠意要夠吧，跟他喊底薪54000元」、「做得好！讓他知道那個薪水是沒人要做的」、「你還婉拒喔，這麼有禮貌，是我就直接嗆爆他：出得起香蕉就去請猴子啦！誰要做你那個低薪的爛工作」、「一年都徵不到人，還不知道要檢討」、「還真有臉打電話啊」、「現在隨便做個超商賣個飲料或當服務業，也都比2萬7還要高，不要委屈自己了」、「難怪這人可以當老闆，臉皮夠厚，真是成功要素之一」。