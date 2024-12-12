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想離職的人會有哪些徵兆　過來人點出4大跡象：發自內心的笑

▲▼過年,春節,色彩,工作,心理學,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想離職的人會有哪些徵兆，過來人點出4大跡象「發自內心的笑」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

2024年即將步入尾聲，決定年後要離職的人，可能已經開始在準備，有女網友分享，她觀察了身邊同事的情況後，發現有不少人出現疑似「離職的跡象」，讓她非常好奇「大家覺得，想離職的人會有哪些徵兆呢」，貼文一出立刻引發網友熱議。

女網友在論壇Dcard表示，時間已經到了年底，再過不到一個月就2025年了，而她最近觀察了公司同事後，發現有些同事疑似正在準備離職，像是有人開始頻繁請假，上班時臉上出現了過往很少見的笑容，或突然約大家聚餐等等，讓她因此好奇「大家覺得，想離職的人會有哪些徵兆呢？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，網友分享的答案大致上有4點，分別是「頻繁使用特休」、「工作開始擺爛」、「開始清潔私人用品」、「每天不自覺露出笑容」，有人說，「頻繁請假、接電話或回訊息，十之八九都是要離職的徵兆」、「大概就是連續休假，狂丟特休」、「離職前真的會狂請假，反正特休病假不用白不用」。

也有人說，「我回想起來自己以前要離職，真的會每天都很開心見人就笑」、「不爽直接表達，沒在忍」、「東西越來越少」、「工作60分，回覆敷衍，要做不做」、「回想幾個月快離職前，也是每天上班都在笑，發自內心的那種，同事看到我都說你今天怎麼那麼快樂」。

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