爆肝被裁員！他應徵「保全3天爽歪」曝薪水　驚見同事超年輕都躺平

▲原PO去做保全，發現有3位同事不到30歲，都想躺平過生活。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「保全該一直做下去嗎？」一名網友透露，在前公司上班時過著要死不活的日子，不料還被裁員，最近找到保全工作，月薪3萬5000元非常悠閒，不過原PO也感到徬徨，「不想太累又不想太安逸，好矛盾！」文章引來網友建議「把握時間好好念書啊！讀書還有錢拿，何樂而不為」。

一名男網友在Dcard表示，原本在台南某面板廠工作，但前陣子無預警被裁員，找不到工作之下，透過朋友介紹，應徵上社區夜班保全，除了1位前輩50歲，其他3位同事都很年輕，年齡介於25至28歲之間。

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原PO說，目前做了3天都很閒，像是巡邏、整理住戶包裹信件，其餘其實都在滑手機，或是玩社區電腦，加上是夜班，基本上晚上10點後就不會有住戶走動了。

某天，原PO也跟年輕同事聊到，對方是被前公司操很累，決定做保全躺平過生活就好。一番話讓原PO感到徬徨，他同樣以前也過著爆肝日子，「擔心自己會一直頹廢下去，不想太累又不想太安逸，好矛盾！」

底下網友認為，可利用空閒讀書考一技之長，「覺得輕鬆就可以讀書充實自己阿，考考國考或公職都可以，時間過很快阿，把握時間」、「按照台灣漲基本工資的速度，再過10年絕大多數社區都會請不起保全，至少去考個總幹事吧」、「不然你跑外送？安逸忙碌都取決於自己」、「把握時間好好念書啊！讀書還有錢拿，何樂而不為」。

也有人好奇薪水部分，原PO回應，「我是固夜12小時，做4休2，大概35000元左右」。另有網友分享夜班薪水行情，「固夜35000元是真的少，感覺就被坑了，我一個南部朋友他工時跟你一樣，42000元給你參考」、「做過某間做2休2的保全，一個月4萬5，因另份工作也是2休2，後來要輪日夜，保全就辭掉了」。