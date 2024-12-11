同事「4行為怪怪的」超敢頂嘴　大票人爆共鳴：要離職了

▲原PO發現，當有人常請假，就是離職前的徵兆。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「大家想離職的人會有哪些徵兆呢？」一名女網友透露，每到過年前，有同事會開始常請假，或是一臉特別開心，以及揪吃飯等，其實就是要準備離職了。文章引發全場共鳴，還另列出兩個徵兆，「敢頂嘴回去的！嘴爆的」、「這我！工作60分、回覆敷衍、要做不做」。

一名女網友在Dcard表示，剩不到1個月的時間，就要迎接2025年了，同時年後轉職潮也來臨，像是「有些人開始頻繁請假、臉上開始出現笑容，或是開始揪聚餐」，好奇還會有哪些離職徵兆呢？

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底下網友紛紛爆共鳴，「只要莫名的開始頻繁使用特休，然後講電話都要偷偷講那就是」、「座位收到無私人用品，特休能放就放的是最大特徵！最重要的是不會鳥主管說什麼，做自己」、「目前是湊假狂人（用來面試），不爽上班就騎車出去晃用的」。

還有人直呼，工作態度也會有大變化，「不爽直接表達，沒在忍」、「敢頂嘴回去的！嘴爆的」、「這我！工作60分、回覆敷衍、要做不做，影印一些秘密文件不給人看（履歷之類的）」、「開始說：關係啦」、「開會什麼工作都隨便答應」。

還有人笑稱，離職的心情特別放鬆愉快，「回想幾個月前剛離職也是每天上班都在笑（發自內心的那種）」、「每天開心到像是解脫一樣，十之八九都是要跳槽的徵兆」、「我也是預計明年領完年終提離職，眼看不用工作的日子越來越近，心情越來越美麗」。