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應徵同公司職缺！「離職原因要老實說嗎」網一面倒：大家也知道

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲離職原因要老實說嗎？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

到一家新公司面試時，可能會被問到離職原因，這時候應該老實說嗎？近日有網友發文表示，他因為被同事欺負，所以選擇離職，倘若之後面試時，被問到為何離職，要不要說出真正的原因呢？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「面試時的離職原因」為標題發文，提到他因為被同事欺負、抹黑，加上老闆又只信對方的話，因此他實在忍不了，最終決定離職。

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原PO接著說，他之後要在同一家公司、不同部門面試，如果被問到當時離職的原因，要不要老實說？因為他推測面試的主管應該還是會去問當初抹黑他的同事。

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文曝光後，底下網友一面倒認為，「離職原因很少在老實說的吧？通常大家也知道是錢太少或待得不爽」、「說生涯規劃就好，當然不要老實說，說了一定會有先入為主的偏見」、「一律都說生涯規劃，誠實說反而會有一些不必要的麻煩」、「離職原因沒在講真的啦」。

也有網友建議，「不要抱怨比較好，就說想換部門學習」、「就說生涯規畫及想要自我挑戰就好」、「編個正向的理由，兩邊都講一樣的就好」、「講了只會扣分不會加分，那幹嘛講？就說想要新的挑戰新的業務工作就好了」。

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