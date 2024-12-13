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廢死聯盟徵法務專員！待遇曝「起薪3萬元↑」全場酸爆了

▲▼ 死刑釋憲出爐，廢死聯盟回應 。（圖／記者邱中岳攝）

▲死刑釋憲出爐，廢死聯盟回應 。（圖／記者邱中岳攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

廢死聯盟11日在粉專發文，徵「全職法務專員」一名，文中曝光薪水，「3萬元以上（此為大學畢業、無工作經驗者起薪；會依學歷、經歷或有其他專業調整）」。工作待遇一出，網友紛紛咋舌，「沒經驗也沒這麼低，少唬人了，真的是很會合理化」、「法務領3萬？你開我玩笑呢？隨便一個餐飲工都比你高。」

粉專「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」11日晚上發文，「來人啊！2025廢死聯盟徵全職法務專員一名！」文中列出工作細節，條件是要法律系（所）畢業，刑事法相關領域專長尤佳，有專注於死刑案件工作之意願，對於廢死聯盟倡議議題有興趣者。

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工作內容則是個案資料與卷宗管理，法案、修法與政策研究，辦理研討會、講座，常態分擔辦公室工作等等。待遇部分大學畢業、無工作經驗者的起薪是3萬元以上，會依學歷、經歷或有其他專業調整。

廢死聯盟最後還補充，工作環境很友善，同事也都很可愛，休假除了勞基法規定的日數外，還可以休2016年勞基法修法後砍掉的七天假。另外，端午、中秋都有獎金，「希望至少有在廢死聯盟兩年的工作規劃。」

貼文一出，卻引來大票網友開酸，「做這種事薪水還只開30000以上？會不會太少呢？」「法律系開3萬？有沒有良心啊」、「沒經驗也沒這麼低，少唬人了，真的是很會合理化」、「這個位子不好做，心臟要很大顆」、「什麼時候法律系的薪水這麼廉價啊笑死我。」

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