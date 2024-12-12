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越南玩五天！他曝「更喜歡台灣妹子了」：還是大勝

▲▼情侶,夫妻,遊客,觀光,旅遊,兩性,交往,放閃,男女朋友,約會。（圖／記者李毓康攝）

▲比起越南女生，原PO還是喜歡台灣妹子。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有男網友去越南旅遊，在路上不時看到很頂的越南女生，直讚皮膚白、個性好。就有另位男網友反而發文「越南旅遊後，更喜歡台灣妹子了」，實地旅遊後覺得越女沒有太吸引他，但若是台灣，平常在捷運、東區、西門町等地，10個台灣女生中，就有3至4個想要多看一眼，話題掀起討論。

一位男網友在Dcard表示，很多人覺得越南女生皮膚白、長得正、沒有公主病，他最近去了一趟越南峴港，反而真心覺得台灣妹子還是大勝。他指出，五天四夜的行程中，不論是景點、餐廳、越式洗髮店，平均10個女生中，只有1個會讓人想多看一眼。

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反觀台灣，他平常搭捷運、去東區或西門町時，「10個台灣女生裡，就有3至4個是讓我想要回頭多看看她的level。」最後也笑說，「真的蠻開心不論在工作或是學校，每天都能看著會打扮又漂亮的妹子（經過她們身旁也是香的），心情一整個大加分。」

貼文引發討論，「胡志明市的女孩膚白貌美，妥妥的仙女下凡」、「有沒有想過越南有漂亮的，其實你沒遇到而已？」「老實說只是審美觀的問題，我也是看習慣台日韓的女生」、「目前人在越南外派，我也覺得越南女生很漂亮，但就是沒感覺。」

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