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女遊客半個身體探出火車拍浪漫片　下秒遭樹枝重擊滾下車

▲▼中國一名遊客在斯里蘭卡搭乘火車拍攝影片卻讓自己跌落火車。（圖／翻攝新京報）

▲中國一名遊客在斯里蘭卡搭乘火車拍攝影片卻讓自己跌落火車。（圖／翻攝新京報）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日，一名中國女遊客在斯里蘭卡乘坐火車時，因為為了拍攝網紅打卡影片，將身體探出車門，結果不幸被樹枝擊中頭部，並摔落到旁邊的灌木叢中。所幸，女遊客僅受皮外傷，並無生命危險。事發後，當地警方表示，這位遊客的傷勢輕微，並再次提醒遊客在旅途中要注意火車乘坐安全。

此次事故並非孤例，類似事件屢次發生，尤其是對於那些在火車上尋求拍攝特殊視頻的遊客來說，這樣的行為隱藏著極大的風險。斯里蘭卡擁有世界上最美的火車線之一，其中「高山火車」和「海上火車」兩段路線更是吸引了大量遊客。這些路線沿途擁有壯麗的自然景觀，因此不少遊客會選擇將身體探出車門，以便拍攝更具視覺衝擊力的照片和視頻。然而，這樣的「掛火車」行為也常伴隨危險。

斯里蘭卡的火車設施較為陳舊，車門經常無法關閉，甚至有的列車根本沒有車門，車內空間擁擠不堪。正因如此，曾發生過多起遊客因將身體探出車外，造成墜落事故，甚至導致死亡。2016年，一名中國女遊客在火車上拍照時因為“掛火車”不慎跌落身亡。2018年，又有一名中國女遊客在類似情況下重傷。而今年早些時候，斯里蘭卡也發生了數起類似的事故。

對於這些危險行為，斯里蘭卡的鐵路部門已經發出警告，嚴禁在特快列車上進行“掛火車”類似的動作，並強調一旦發生事故，無論是當地人還是外國遊客，都不會對此負責。此外，中國駐斯里蘭卡大使館也多次發布公告，提醒中國遊客在旅行中保持警覺，並強烈建議遠離火車車門，避免冒險拍攝。

儘管事故的後果相對輕微，但醫生仍建議，儘管外表傷勢輕微，頭部受到撞擊仍有內出血等潛在危險，應該進一步檢查。這起事件也引發了網友的廣泛關注和討論，部分網友批評這樣的行為是以命搏視頻，而有些人則認為這樣的冒險行為會為其他遊客樹立危險示範，甚至可能引發模仿行為。

面對這些危險行為，專家提醒，無論是乘坐火車還是其他交通工具，都應該時刻保持警惕，遠離車門，尤其是在高速行駛的情況下，稍有不慎便可能酿成不可挽回的悲劇。

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