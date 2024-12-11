全台搶孵「第2顆大巨蛋」高雄要跟進？　陳其邁：生蛋容易養蛋難

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

世界棒球12強賽奪冠，加上近日天王周杰倫在大巨蛋開演唱會場場秒殺，外界也開始討論是否有機會「蓋第二顆蛋」。高雄市長陳其邁今被問及是否有規劃或想法？他回應說，評估巨蛋的時候要特別小心，想要生蛋容易，要養蛋是比較困難，一不小心就變蛋塔，會好好的進行評估。

民眾引頸期盼台灣還有第二座大巨蛋出現，民進黨立委、中職會長蔡其昌近日則稱，台灣絕對還有一顆蛋的實力，並指北部已經有台北大巨蛋，避免相互競爭，下一顆蛋，中南部應該是比較適合的地方。

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▲蔡其昌稱，下一顆蛋，中南部應該是比較適合的地方。（圖／記者林敬旻攝）

外界也關心高雄市有無這個想法或規劃？陳其邁今下午前往前鎮區勞工公園壘球場慰勞復興國小棒球隊，被問及此事回應表示，高雄跟台南、屏東都有非常多愛好棒球的人口，但在評估巨蛋的時候也要特別小心，因為想要生蛋容易，要養蛋是比較困難的情況，一不小心就變蛋塔，會好好來做評估。

▲▼陳其邁宣布三級棒球預算加碼，並致贈復興國小球具及運動飲料、交換簽名球。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁接著說，高雄除了說愛好棒球的人口非常多，很多傳統的強隊，大概不是高雄就是台南，或甚至是屏東，再加上高雄市交通相對來講是比較便捷，有非常多的捷運來可以做疏散或者是交通做為主要的引導，沒有捷運站大概很難達到這個目標。

「相對來講，我們在地點的選擇以及考慮，包括人口、交通等各方面相對來講有優勢」，陳其邁表示，會跟幾個現有的縣市戶外棒球場，來做一個可行性的評估。