盜版猖獗！吉卜力工作室發日英中聲明：民事和刑事採取嚴正措施

▲吉卜力工作室。（圖／X）

圖文／CTWANT

吉卜力工作室於1985年6月成立，至今推出不少經典作，不僅叫好也叫座，包括《龍貓》、《貓的報恩》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》等，但多年來市場充斥著許多盜版作品，實體店鋪及網絡店鋪未經許可，擅自從吉卜力出版的書籍等作品中裁剪圖案和繪畫作品進行裝裱、高價銷售。對此，吉卜力則於日前在官網以日文、英文、中文發出聲明，表示針對上述情況，將從民事和刑事兩個方面採取嚴正措施予以應對。

聲明全文如下：

關於未經授權擅自複製、剪裁及銷售吉卜力出版書籍等行為的相關聲明

最近，我們發現一些實體店鋪及網絡店鋪未經許可，擅自從吉卜力出版的書籍等作品中裁剪圖案和繪畫作品進行裝裱、高價銷售，經調查，確實存在上述情況。

此類行為可能侵犯了吉卜力的著作權及其他智慧財產權，吉卜力並未授權此類行為，針對上述情況，我們將從民事和刑事兩個方面採取嚴正措施予以應對。

吉卜力的每一部作品，都是由眾多相關人員傾注大量時間和精力創作而成的，吉卜力的作品及角色長期以來深受世界各地人們的喜愛。

然而，上述這類行為，實質上是在藉助吉卜力作品的知名度和影響力，採用不正當手段牟取私利，對於此類行為我們絕不容忍，堅決打擊。

未來，我們將持續加強吉卜力作品的版權保護，努力為廣大粉絲提供更多精彩的作品，希望大家能一如既往地支持與喜愛我們的作品，再次深表感謝。

▲聲明。（圖／翻攝 吉卜力工作室網站）





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