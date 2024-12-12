尹錫悅危險！執政黨已6人倒戈　離彈劾「8人門檻」剩最後一步

▲南韓執政黨目前已有6名議員支持彈劾案，距離成功彈劾尹錫悅的門檻只剩2人。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓最大在野黨共同民主黨將在12日再次提交針對總統尹錫悅的彈劾案，並預計在14日進行表決。之前力挺尹錫悅，成功攔下彈劾案的執政黨「國民力量」，內部如今也出現了支持彈劾的聲音。目前，執政黨已有6名議員公開表態將支持彈劾案，就連黨魁韓東勳也在12日指出，由於尹錫悅拒絕下台，因此他將對彈劾案投下贊成票。

綜合外媒報導，南韓國會7日首次就尹錫悅彈劾案進行表決，卻因多數執政黨議員退席而未能通過。報導稱，南韓國會共有300名議員，彈劾案需獲得逾3分之2的多數才能通過。儘管6個反對黨合計有191名議員，人數比執政黨多，但要通過彈劾門檻至少仍需至少8名執政黨議員倒戈才行。

《東亞日報》最新消息也顯示，國民力量黨如今有5名議員公開表示他們將對彈劾案投下贊成票，而另一名要求匿名的議員也稱，他將在第二輪的表決中支持彈劾案。

台灣時間12日上午8時45分，南韓總統尹錫悅突然發表談話，否認當局將他宣布緊急戒嚴的舉動視為「內亂」，同時還批評在野黨挾持國會，濫用彈劾權利。隨後，執政黨黨魁韓東勳也召開記者會，確認尹錫悅無意提前下台。

對此，此前一直反對彈劾的國民力量黨黨魁韓東勳，12日首次改變態度，表示自己將對彈劾案投下贊成票，還呼籲執政黨議員「按個人意願」就彈劾案投票。