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尹錫悅戒嚴3小時前下令「控制MBC電視台」！　機密A4紙內容曝光

▲▼南韓總統尹錫悅通話。（圖／大韓民國總統辦公室）

▲南韓總統尹錫悅被爆，早在戒嚴令發布前3小時，就要求戒嚴軍控制國營電視台MBC。（圖／大韓民國總統辦公室）

記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，隨後又在隔日凌晨宣布解嚴，造成國家混亂。有韓媒就報導，尹錫悅在宣布戒嚴的3小時前，曾經下令要控管MBC電視台。事實上，尹錫悅在任期間一直與MBC關係不睦，如果戒嚴令並未解除，根據戒嚴令的第一號公告內容，戒嚴軍可以在沒有逮捕令的情況下逮捕與處決違反命令的媒體人士。

根據MBC電視台報導，南韓警察廳廳長趙志浩（조지호）與首爾警察廳長金峰植（김봉식）因參與控制國會出入而遭到逮捕並限制出境。根據趙志浩的被逮後的陳述，在宣布緊急戒嚴令的3個小時前，3日當晚7時30分左右，尹錫悅曾要求他與金峰植等警界高層前往三清洞總統室的安全屋（안전가옥）。

尹錫悅當時在1張A4紙上寫下長達10行的戒嚴相關命令，並將指示事項交給趙志浩。內容包含要求戒嚴軍掌握的10多個機構與逮捕對象，其中就包含長期與尹錫悅不合的MBC電視台。

在此之前，曾有消息傳聞戒嚴軍企圖控制媒體，如今隨著趙志浩的陳述被公開，當初可能被控制的電視台名稱也跟著被公開。

在安全屋會晤後，尹錫悅在3日晚間10時30分宣布緊急戒嚴，並在晚間11時發布戒嚴令的第一號公告，內容包含禁止一切政治活動、所有媒體和出版物均受戒嚴控制等。只要違反公告內容，戒嚴軍在沒有逮捕令的情況下就能逮捕和處決違規人士。

也就是說，如果維持戒嚴狀態，尹錫悅將能夠對國營電視台MBC進行全面控制，不但能夠掌控其報導內容，還能非法逮捕、拘禁媒體人士。

在此之前，尹錫悅就已經多次透過不同手段「制裁」與自己不同立場的MBC電視台，包含禁止MBC採訪團乘坐總統專機、動員司法機關對MBC的大股東「廣播文化振興會」施壓等。

另一方面，儘管尹錫悅先前因執政黨國民力量力挺，導致彈劾案以失敗告終，但如今尹錫悅與執政黨正式宣告決裂，預估將難逃下台命運。在第一波彈劾案失敗後，國民力量黨代表韓東勳與南韓總理韓悳洙曾發表共同聲明稱，將會在不影響國政的情況下，推動讓尹錫悅有序地下台，同時宣布即日起不讓尹錫悅參政，實際上架空尹的總統大權。

兩人的聲明卻也立即遭到包含國會議長在內的各方勢力砲轟，並指責兩人企圖奪權的行為是違憲，強調總統大權的轉移應該透過彈劾下台、重新選舉的正規管道進行。

韓東勳曾強調，尹錫悅已經同意黨的決定，並將下台。沒想到尹錫悅12日上午突然發表全國談話，而此舉也直接惹毛韓東勳。韓東勳強調，自己對尹錫悅發表談話一事毫不知情，並表示已經立刻召集黨內人士舉辦道德委員會，預計開除尹錫悅的黨籍。

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尹錫悅戒嚴前下令「控制MBC電視台」！　機密內容曝光

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