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縱火燒死8人逃死！公民老師嗆「這不算最嚴重？」：別幫罪犯找理由

新竹輪胎行8死縱案，縱火的陳彥翔二審改判無期。（圖／報系資料照，下同）

▲新竹輪胎行8死縱案，縱火的陳彥翔二審改判無期。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

新竹輪胎行2022年發生大火釀8死，縱火的么子陳彥翔一審被判死刑，二審卻改判無期徒刑，引發外界討論。而公民老師黃益中表示，「殺了八個至親，這還不算最嚴重？」高檢署也指出，陳姓被告應予判處死刑，研議提起上訴。

黃益中在Threads發文，「第一，刑法第 62 條規定自首『得』減輕其刑。並不是『應』減刑，法官不用幫罪犯找理由。」黃益中表示，《憲法法庭113年憲判字第八號判決》解釋，「犯罪情節屬最嚴重」可死刑，「殺了8個至親，這還不算最嚴重？那法官可以告訴我，什麼才是最嚴重之罪嗎？」

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黃益中說，「第三，刑法第 77 條規定，無期徒刑執行逾25年可以申請假釋。就算要廢死，也應該是終身監禁，而不是用這種假的無期徒刑來混淆視聽。」

陳彥翔妻子的3名姐姐昨（11）日也指出，對於陳彥翔改判無期無法接受，對台灣司法也很失望，誰能保證加害人出獄不會再傷害其他人。

高檢署表示， 本署檢察官認本案陳姓被告基於殺人之直接故意，放火致有8位被害人死亡之罪行，已符合憲法法庭113年憲判字第8號判決所示之個案犯罪情節屬最嚴重之罪行，被告罪無可逭，非永久與世隔絕無以實現正義，應予判處死刑，本署檢察官將於收受判決後，研議提起上訴。

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