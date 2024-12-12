桃園驚險一刻！軍用卡車闖紅燈　險撞騎士畫面曝引發熱議

▲桃園龍潭區軍用卡車闖紅燈，差點與機車騎士相撞。（ 圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

桃園市龍潭區傳出一宗讓人瞠目結舌的交通事件，據民眾目擊，11日傍晚6點多，1 輛軍用卡車在中正路與龍華路口闖過紅燈，另有市民錄影將這驚險畫面上傳至臉書社團「爆料公社」，迅速引起網友熱烈討論與關注，影片顯示紅燈已亮起超過8秒，該軍用卡車卻無視號誌，毫不減速硬闖而過，不僅差點撞上前方的機車騎士，也讓目擊駕駛驚呼「騎士差點被收走」。

根據原PO所述事件發生的經過，當時其正在等待紅燈透過，眼見前方的軍用卡車不顧交通號誌，任由車輛高速穿行，前方的騎士見狀不禁驚慌失措，迅速退開，以避免發生不必要的事故，原PO指出「第1台車因燈號轉變太快煞不住可以理解，但第2台軍卡紅燈都已經8秒了，它還是硬闖過去？這樣的行為實在太過分！」

不久後，這段影片在網路上熱傳，許多網友對於軍用卡車如此無視交通規則表示強烈不滿，留言質疑「三寶不分軍民？」「什麼時候軍卡可以硬闖紅燈！」以及「國軍就是優秀？這樣的行為讓人無法理解」；然而，亦有少數網友伸出援手，為軍卡辯護，表示「有時候真的踩沒有剎車，當年我開過軍卡時也是這樣，旁邊的人也傻眼」以及「軍卡可能煞車壞了，這樣的事不可以不信」，還有其他網友發起討論，詢問軍方是否對於駕駛員的交通知識進行訓練，甚至有呼籲相關單位展開調查。

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