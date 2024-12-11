提「興建下一個巨蛋」3建議　蔡其昌喊話：該為下個世界冠軍準備了

▲中職會長、民進黨立委蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球中華隊奪冠，預賽場地台北大巨蛋，場場爆滿，外界也開始討論是否有機會「蓋第二顆蛋」，民進黨立委、中職會長蔡其昌近日則稱，台灣絕對還有一顆蛋的實力，自己很贊成第二顆大巨蛋在台中。而蔡其昌今（11日）再度表示，注意到許多縣市首長有意願興建巨蛋，自己提供3個建議，高興之餘，大家也應該開始為下個世界冠軍做準備了吧！

蔡其昌表示，從今年聯盟各球團數據顯示，台北大巨蛋的確帶來很好的收益，明年場地更是供不應求，台灣夏天很熱，巨蛋的確可以帶來看球體驗的提升，讓球迷更有意願進場。

蔡其昌表示，12強冠軍後，自己也注意到許多的縣市首長有意願興建巨蛋棒球場，對棒球人而言這是好事，但為了避免未來成為蚊子館，也提供幾個小小的建議，給縣市長們參考。

蔡其昌指出，第一，請在規劃階段，就已經找好未來願意營運的職棒球團，以球迷的角度、經營者的需求、市場的大小、直接蓋出符合未來球團經營方向的球場（過去都是球團接手政府蓋的球場的第一件事，就是花錢改球場）。

蔡其昌再指，第二，必須配合大眾運輸系統的規劃，讓球迷很方便可以到達。第三，北部已經有台北大巨蛋，避免相互競爭，下一顆蛋，中南部應該是比較適合的地方。

蔡其昌說，因為這個冠軍，才有棒球場的題目被關注，自己衷心期盼，除了巨蛋，現在各縣市政府，都有很多既有的棒球場，有職棒的比賽場地，有些是基層棒球在使用，這些場地大部分都需要預算去整修改進，未來巨蛋重要，現在這些球場的優化，更是球迷和球員引頸企盼！

最後，蔡其昌強調，謝謝各位首長這段期間發獎金、辦遊行、歡迎會榮耀台灣英雄，高興之餘，大家也應該開始為下一個世界冠軍做準備了吧！

▼台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）