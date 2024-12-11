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最美董座突脫稿喊「我沒借2千萬」！　隔空跟愛人撕破臉

▲▼林明佐,徐培菁。（圖／記者許權毅攝）

▲最美董座徐培菁（左）捲入林明佐（右）涉貪案，今日開庭否認有借林明佐2千萬贍養費。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

最美女董座徐培菁捲入高階警官林明佐涉貪案，今日首度開庭。徐培菁在最後拿出講稿述說自己被媒體當成美人計主角，身敗名裂，話沒說完，檢方提出異議，徐培菁話不肯停，最後還脫稿，大喊原先並未寫在講稿內的一句「我沒有借林明佐2千萬」，打臉林明佐先前開庭時所述，2人形同撕破臉，說法出現巨大矛盾。

徐培菁今日開庭說：「我承認我利用陳政谷的名氣，來招攬人才，但是我出社會20年，自記者開始白手起家，踏入遊戲與電競產業，電競董事長，我是一名獨立女性，沒人能支配我，包含感情，偵查過程中把我形塑成『美人計』的主角，無疑是極大的歧視跟侮辱。」

徐培菁也表示，這起官司的起手式，充滿了八卦錯誤的訊息，加上濫權起訴及達反偵查不公開原則等事情，讓我這7個多月以來，新聞高達1700多則，我身敗名裂，彷彿我是十惡不救的罪犯，就連第二次的偵訊結束後不到三小時，周刊就印好本案的調查內容及不對資訊讓我的飽受身心折磨。媒體用美女計形容我，摧毁我過去對台灣農業、遊戲業跟電競業的成就，讓我直接社會價值死亡。

▲徐培菁今日開庭準備自述書，徐在庭訊最後突然脫稿大喊「我沒借林明佐2千萬」。（圖／民眾提供）

徐培菁話還沒說完，檢方向法官傅可晴提出異議，但徐培菁話不肯停。傅可晴馬上表示，今天是準備程序，之後辯論時可再讓其表示意見，徐培菁仍再度表達強烈不滿，庭上大喊「我沒有借林明佐2千萬」，檢方二度提出異議，要求徐培菁辯護人約束，最後還是在法官直接諭知今日庭訊完畢，徐才不再說話。

讓徐培菁如此在意的「2千萬」從何而來？正是林明佐在10月首度開庭時，自己坦承有向徐培菁借用2千萬。林明佐當時說，坦承有一筆2117萬不明財產，有涉犯公務人員財產不明罪，但其餘一概不認，並且細說，有一筆2千萬元，原本不想說，就是徐培菁借給自己，要當林明佐前妻的贍養費，後續甚至還了500萬，不曉得原來在檢方偵訊時徐培菁否認此事，雙方說法出現巨大矛盾。

不過，雙方也有說法一致處，林明佐先前開庭曾經說，九州集團總裁陳政谷所贈送一瓶258萬限量版麥卡倫威士忌，是直到要跟陳聚餐前，徐培菁才突然提及此事，稱酒是被徐培菁暗槓起來。徐培菁今日在庭上坦承此事，因為見該酒少見，才會暗槓，但否認是陳政谷用來酬謝林明佐洩密的禮物，並無對價關係。

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