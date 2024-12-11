彰化也要「孵蛋」　百萬網紅酸：笑死 ！你連百貨公司都沒有

▲世界棒球12強台灣隊冠軍也讓台北大巨蛋沾光，讓各地也掀起跟風蓋大巨蛋的熱潮。（翻攝自CPBL 中華職棒臉書）



圖文／鏡週刊

台中市長盧秀燕近日提出興建大巨蛋計畫，未料彰化縣長王惠美隨也跟上，表態希望斥資興建大巨蛋，更表示已找好地點，不是說說而已，並尋求在地企業如辜家中信集團及魏家味全集團的支持；然而，此提議在社群媒體引發熱烈討論。百萬網紅Cheap也在臉書發文嘲諷，一座百貨公司都沒有的彰化，「重點是連職棒的球場都沒有欸，確定要直接挑戰巨蛋？」

Cheap指出，彰化目前沒有百貨公司、捷運，甚至連高鐵旅客數也連年墊底，更缺乏職棒球場作為基礎。他拿自己小時候玩過的模擬建設遊戲《模擬城市3000》為例，說明如果忽視城市規劃與財務現實，盲目追求頂級設施，最終只能導致財政破產，「沒想到現實也有這麼好笑的事情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap認為，一座大巨蛋至少需要400億建設經費，以及每年數億的維護成本，對彰化的經濟和人口規模而言，難以負擔，「有錢搞面子工程，不如去改善交通」。

王惠美的「彰化巨蛋構想」顯示了地方政府對大型建設的高度興趣，特別是在台北大巨蛋經營逐漸步上軌道後，許多縣市希望以此提升城市形象和觀光產值。

然而，Cheap直言，不要說400億了，拿4,000萬去改善基層球隊的訓練環境、推廣棒球都比較好，諷刺道：「有錢先去養城市棒球隊啦」、「可惜政治人物對這種成效慢，無法累積政治資本的東西沒興趣」。

對此，許多網友也熱烈議論，「台灣政治人物的正常發揮」、「建設可以有回扣給運動員，運動員會有回扣給地方嗎？別開玩笑了」、「彰化市區的交通真沒人想進城」、「我們可是全台最低薪的地方呢」、「不搞這種400億的建設，政客們怎麼撈油水」、「身為彰化人覺得抱歉，我們可是要搭捷運巡田水的縣市耶」、「民生優先的話，彰化還沒有火葬場」、「彰化市連電影院都沒有好嗎」、「翻譯：想炒地皮了」。



更多鏡週刊報導

阿妹帶動跳嚇壞周董歌迷 遠雄搬數據掛保證：大巨蛋禁得起〈三天三夜〉

台中真的要蓋大巨蛋！ 盧秀燕：選址已進入最後評估

阿妹大巨蛋首唱〈三天三夜〉 里長憂震動「可否禁止」經紀人這樣說