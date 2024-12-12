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周杰倫唱完親手畫圖！留下「簽名3神物」　大巨蛋公開：永遠留存

周杰倫暌違7年回到台北開唱，在大巨蛋創下空前紀錄。（翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫暌違7年回到台北開唱，在大巨蛋創下空前紀錄。（圖／翻攝自周杰倫IG） 

圖文／鏡週刊

天王周杰倫早前睽違7年回台灣開唱，在台北大巨蛋一連舉行4場演唱會，大巨蛋開演唱會第一人。大巨蛋11日公開周杰倫留下的簽名板、簽名球衣，以及簽名棒球，讓粉絲直呼「超棒的」「哎喲不錯哦！酷」。

台北大巨蛋在臉書分享照片，可見周杰倫在簽名板上寫下演唱會結束日期2024年12月8日，還畫了一個「破蛋」的圖案。他也在棒球、球衣上簽名，這件深藍色球衣是大巨蛋為周杰倫特別訂製，上頭寫有周杰倫英文名字「JAY CHOU」，背號「18」應是代表他生日1月18日。

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周杰倫在大巨蛋留下簽名球衣！　「3神物」將永遠留存

▲周杰倫的簽名球衣、簽名板、簽名球將擁有留存於大巨蛋。（翻攝台北大巨蛋臉書）

大巨蛋發文：「周杰倫『嘉年華』台北大巨蛋演唱會圓滿落幕！謝謝周董帶給咱們滿滿的感動，這4天湧入15萬位歌迷朋友，也讓咱們營運首年進場人數突破140萬！」並問粉絲是否有發現簽名板上的亮點。

大巨蛋表示，周杰倫的簽名板、簽名球、簽名球衣將永遠留存在台北大巨蛋，寫下歷史性的一頁！並預告接下來張惠妹（阿妹）接棒開唱，「那一夜的三天三夜不過癮嗎？一起期待『下一棒』」。

周杰倫為大巨蛋演唱會耗資超過2.5億元，打造史上最寬舞台、史上最多舞者及工作人員、最多特效、最多成本、嘉年華巡演最巨大版本等多項紀錄。另外，演唱會嘉賓堪稱重量級，找來江蕙、動力火車、五月天、張惠妹等歌手助陣，台下也眾星雲集，堪稱「半個演藝圈都來了」，成為演唱會一大亮點。

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